Peccati, al debutto in Provincia, ringrazia chi lo ha sostenuto ma non nasconde il rammarico: «Come lavoro di squadra e di partito si poteva sicuramente fare meglio».

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Sono ancora due gli esponenti in quota Fratelli d’Italia a sedere nel Consiglio provinciale di Villa Locatelli. Come nel precedente mandato, il partito avrà infatti due rappresentanti: da una parte la riconferma di Antonio Leonardo Pasquini, sindaco di Casargo, dall’altra la new entry Michele Peccati, primo cittadino di Malgrate, che entra per la prima volta nell’assemblea provinciale.

Fratelli d’Italia conferma due rappresentanti in Provincia: Pasquini resta, entra Peccati

Il nuovo ingresso segna di fatto il passaggio di testimone con Alessandro Negri, ex coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che aveva ricoperto il ruolo nel precedente Consiglio. Pasquini, invece, proseguirà il lavoro già avviato negli ultimi tre anni, durante i quali aveva seguito le deleghe a Centro per l’impiego, formazione professionale, istruzione e Protezione civile.

«Sicuramente sono contento per il risultato – ha commento oggi, domenica 29 novembre 2029, Pasquini a caldo – Devo ringraziare i tanti consiglieri dei piccoli Comuni che mi hanno sostenuto in maniera ampia: ho ricevuto 64 voti nei piccoli Comuni e a loro va davvero il mio ringraziamento, così come ai consiglieri comunali di Lecco. Spero di poter proseguire nei prossimi tre anni il lavoro svolto nel mandato precedente, con impegno, competenza e soprattutto ascolto nei confronti dei Comuni. Ritengo infatti che la Provincia debba essere proprio la casa dei Comuni, un ente sovracomunale al loro servizio, capace di offrire supporto e gestire funzioni che hanno una valenza sovracomunale»

Per Peccati si tratta invece di una prima esperienza a Villa Locatelli. Il sindaco di Malgrate ha voluto ringraziare chi ha sostenuto la sua candidatura, senza nascondere qualche rammarico per il risultato complessivo della squadra: «Volevo ringraziare i consiglieri che mi hanno dato fiducia e soprattutto gli amici che mi hanno supportato in questa candidatura. Sono contento del mio risultato personale, ma credo che, come lavoro di squadra e di partito, si potesse sicuramente fare meglio».