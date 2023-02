Venerdì scorso Giornale di Merate e Giornale di Lecco in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco hanno organizzato a Merate un confronto in vista delle Elezioni Regionali. Vi hanno partecipato 11 candidati lecchesi (assente Valentina Marcucci della lista Unione Popolare che sostiene Mara Ghidorzi) ovvero Fabio Mastroberardino per Fratelli d’Italia; Mauro Piazza, Lega Salvini premier; Adriana Rossi, Forza Italia; Giuseppe Procopio, Noi Moderati e Loredana Colella, lista civica Lombardia Ideale Fontana presidente. Quattro i candidati a sostegno di Majorino: Gian Mario Fragomeli, Partito democratico; Monica Coti Zelati, Patto civico-Majorino presidente; Elena Calogero, Movimento 5 Stelle e Milva Caglio, alleanza Verdi sinistra. Letizia Moratti è stata invece rappresentata da Lorenzo Riva per il Terzo polo (Azione-Italia Viva) e da Paolo Mauri, lista civica Moratti presidente.

Elezioni regionali, videointerviste ai candidati Riva e Mauri che sostengono Moratti

Da oggi, martedì 7 febbraio 2023, e per i prossimi tre giorni, vi proponiamo delle videointerviste realizzate in quell'occasione ai candidati presenti in sala. Oggi partiamo dai sostenitori di Letizia Moratti.

Lorenzo Riva

Imprenditore, non ha mai fatto politica "ho sempre lavorato ma ora sono stufo di sentirmi dire che va tutto bene. Diciamo finalmente la verità su ciò che funziona e cosa non va".

Paolo Mauri

Fa il papà, lavora in banca e "vivo la politica per passione". Ha ricordato l’impegno passato nella Lega di Merate ma è rimasto convinto del progetto di Moratti "che ha uno sguardo in avanti che altri non hanno".