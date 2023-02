Venerdì scorso Giornale di Merate e Giornale di Lecco in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco hanno organizzato a Merate un confronto in vista delle Elezioni Regionali. Vi hanno partecipato 11 candidati lecchesi (assente Valentina Marcucci della lista Unione Popolare che sostiene Mara Ghidorzi) ovvero Fabio Mastroberardino per Fratelli d’Italia; Mauro Piazza, Lega Salvini premier; Adriana Rossi, Forza Italia; Giuseppe Procopio, Noi Moderati e Loredana Colella, lista civica Lombardia Ideale Fontana presidente. Quattro i candidati a sostegno di Majorino: Gian Mario Fragomeli, Partito democratico; Monica Coti Zelati, Patto civico-Majorino presidente; Elena Calogero, Movimento 5 Stelle e Milva Caglio, alleanza Verdi sinistra. Letizia Moratti è stata invece rappresentata da Lorenzo Riva per il Terzo polo (Azione-Italia Viva) e da Paolo Mauri, lista civica Moratti presidente.

Elezioni regionali, videointerviste ai candidati Fragomeli, Caglio, Coti Zelati e Calogero che sostengono Majorino

In questi giorni vi stiamo proponendo delle videointerviste realizzate in quell'occasione ai candidati presenti in sala. Siamo partiti sostenitori di Letizia Moratti (Clicca qui per vedere le videointerviste a Riva e Mauri). Ieri abbiamo dato spazio ai dei sostenitori del Governatore uscente Attilio Fontana (Clicca qui per vedere le videointerviste a Piazza, Mastroberardino, Rossi, Procopio e Colella) e oggi chiudiamo il cerchio con i sostenitori di Pierfrancesco Majorino.

Gian Mario Fragomeli

Ha ricordato i due mandati come sindaco di Cassago Brianza e le due legislature da parlamentare. "Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza per cambiare la Regione Lombardia".

Milva Caglio

Ha ricordato l’impegno nella Cisl e quello trentennale nel Comitato pendolari di Osnago. "Ho subito sulla mia pelle i disservizi di Trenord".

Elena Calogero

"Chi mi conosce sa che sono molto battagliera con il Comitato civico ambiente di Merate". Ha rimarcato che si può fare politica anche fuori dai Palazzi. Valori: "Giustizia ambientale e giustizia sociale nel solco della legalità".

Monica Coti Zelati

Lecchese, insegnante in pensione, ha rimarcato il suo impegno per inclusione e interculturalità. E’ stata fra le fondatrici di Ambientalmente: "Non abbiamo capito l’importanza e la gravità della crisi climatica".