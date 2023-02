Elezioni regionali, videointerviste ai candidati Piazza, Mastroberardino, Rossi, Procopio e Colella che sostengono Fontana

Venerdì scorso Giornale di Merate e Giornale di Lecco in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco hanno organizzato a Merate un confronto in vista delle Elezioni Regionali. Vi hanno partecipato 11 candidati lecchesi (assente Valentina Marcucci della lista Unione Popolare che sostiene Mara Ghidorzi) ovvero Fabio Mastroberardino per Fratelli d’Italia; Mauro Piazza, Lega Salvini premier; Adriana Rossi, Forza Italia; Giuseppe Procopio, Noi Moderati e Loredana Colella, lista civica Lombardia Ideale Fontana presidente. Quattro i candidati a sostegno di Majorino: Gian Mario Fragomeli, Partito democratico; Monica Coti Zelati, Patto civico-Majorino presidente; Elena Calogero, Movimento 5 Stelle e Milva Caglio, alleanza Verdi sinistra. Letizia Moratti è stata invece rappresentata da Lorenzo Riva per il Terzo polo (Azione-Italia Viva) e da Paolo Mauri, lista civica Moratti presidente.

Elezioni regionali, videointerviste ai candidati Piazza, Mastroberardino, Rosso, Procopio e Colella che sostengono Fontana

Da ieri, martedì 7 febbraio 2023, e fino a domani, vi proponiamo delle videointerviste realizzate in quell'occasione ai candidati presenti in sala. siamo partiti sostenitori di Letizia Moratti (Clicca qui per vedere le videointerviste a Riva e Mauri). Oggi è la volta dei sostenitori del Governatore uscente Attilio Fontana.

Mauro Piazza

Ha rimarcato di aver fatto una pausa da imprenditore per fare il consigliere regionale sottolineando che "solo il lavoro di squadra può produrre risultati effettivi per il territorio".

Fabio Mastroberardino

Architetto, ha ricordato la sua passione per la politica e l’impegno in Consiglio comunale a Calolzio e in Consiglio provinciale.

Giuseppe Procopio

Vicesindaco di Merate e segretario generale della fondazione Costruiamo il futuro, ha la volontà 2di rappresentare la mia comunità e portate in Regione la voce del territorio".

Adriana Rossi

Vicesindaco di Airuno a ricordato di avere sempre lavorato nel campo amministrativo e di essere nonna da poco.

Loredana Colella

Avvocato civilista ha sottolineato di aver lavorato a importanti progetti per il Comune di Milano. Ha usato parte del tempo per difendere la Lombardia e Fontana "dagli ignobili attacchi ricevuti in pandemia"