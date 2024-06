Elezioni Europee a Lecco, Fiocchi: "Sono stato rieletto ed il merito è solo vostro"

Di Pietro Fiocchi Fratelli d'Italia

Cari amici ed amiche, ce l’abbiamo fatta! Sono stato rieletto in Europa ed il merito è solo Vostro e di tutti coloro che ci hanno creduto ridandomi consenso e fiducia.

Sia chiaro, non ho vinto solo io, ma hanno vinto i Territori, tutte le categorie ed i singoli cittadini e cittadine che vogliono un’Europa diversa.

Sono certo che d’ora in poi tutte le Forze politiche ci guarderanno con ancor più rispetto e considerazione, quella conseguita sul campo con orgoglio e passione.

Questo è uno degli obiettivi che mi ero prefissato e che Voi avete reso possibile, quindi vi abbraccio tutti idealmente, così come giunga a tutti Voi il mio Grazie e la mia riconoscenza.

Ricordo una ad una, le tante mani che ho stretto e la brava gente che ho incontrato nel corso della mia Campagna Elettorale, questo in tutti gli incontri realizzati, per cui, vi sono infinitamente grato.

Ringrazio in un unico abbraccio tutti i Cacciatori, Tiratori, Pescatori, Agricoltori, Allevatori e ovviamente i militanti di Fratelli d’Italia del Collegio Nord Ovest unitamente a tutte le altre Categorie che mi hanno votato e tutti indistintamente i miei elettori ed elettrici. Un grazie particolare ai miei concittadini della provincia di Lecco per lo straordinario consenso che ha permesso a me di triplicare i voti ottenuti nel 2019 e a Fratelli d’Italia di arrivare alla soglia prossima al 34%, cioè ben oltre il dato nazionale.

Chi mi conosce, sa bene che cercherò di mantenere tutti gli impegni presi che porterò avanti con determinazione, facendo squadra con i miei colleghi Eurodeputati al fine di migliorare le condizioni della legislazione europea su tanti temi e di correggere le eurofollie imposte dal pensiero verde-integralista. Una priorità inoltre, sarà quella di accompagnare il territorio per incrementare l’accesso ai fondi comunitari, affinché diventino strumenti di sviluppo concreto per le nostre comunità.

Porterò in Europa le istanze di tutta la mia gente, anche di coloro che non mi hanno votato; sono cittadini italiani, quindi meritano il mio rispetto.

Viva l’Italia, Viva Giorgia Meloni, Viva Fratelli d’Italia!

Pietro Fiocchi