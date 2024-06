Elezioni Europee a Lecco: Fiocchi eletto, fuori Giudiceandrea, Calogero e Perego. TUTTI I DATI

Fratelli d'Italia è il primo partito in provincia di Lecco stando ai risultati delle Elezioni Europee 2024. Il partito della premier Giorgia Meloni (detta Giorgia) ha ottenuto 50.641 voti ovvero il 33,49% delle preferenze espresse dagli elettori delle provincia di Lecco e riporta a Bruxelles l'eurodeputato Pietro Fiocchi (QUI IL SUO COMMENTO). Fiocchi nella Circoscrizione I ITALIA NORD-OCCIDENTALE ha ottenuto 18.031 preferenze. Di queste 3.812 in provincia di Lecco.

Niente seggio al Parlamento europeo invece per Paola Giudiceandrea in campo con il Partito democratico, Elena Calogero candidata del Movimento cinque Stelle e Luca Perego per la lista Stati Uniti d’Europa.

Paola Giudiceandrea 2.090 preferenze nella Circoscrizione di cui 1.904 nel Lecchese.

Elena Calogero ha raccolto voti 1.192 nella Circoscrizione, 114 dei quali in provincia di Lecco.

Infine Luca Perego 715 voti nella Circoscrizione 163 dei quali ottenuti in provincia di Lecco.

I partiti

Il Partito democratico, con i suoi 33.230 ha il 21,98%. Terzo partito sul territorio è la Lega con il 13,56% e un bagaglio di 20.506 voti. Seguono Forza Italia-Noi Moderati 9,20%, Alleanza Verdi Sinistra 6,63, Movimento 5 Stelle 4,78%, Azione 4,14%, Stai Uniti d'Europa 3,45%, Pace Terra Dignità 1,63.

Una classifica che rispetta solo parzialmente i risultati a livello nazionale dove Fratelli d'Italia e Pd sono sì il primo e secondo partito, rispettivamente con 28,82% e 24,03%, ma al terso poto troviamo il Movimento 5 Stelle 9,95%, al quarto Forza Italia, 9,72%, al quinto posto la Lega 9,13% e al sesto Alleanza Verdi Sinistra.

In Lombardia Fratelli d'Italia ha il 30%, Pd 23,04%, la Lega 11,90%, Forza Italia 9,38%, Alleanza Verdi e Sinistra 7,11%, Movimento 5 stelle%.

Elezioni Europee a Lecco: il confronto tra il 2019 e il 2024

Nel 2019 con 78.223 ottenuti in provincia di Lecco la Lega era il primo partito con una percentuale del 45,12%. Oggi si ferma al 13,56% e 20.506 voti.

Il Partito Democratico in entrambe le tornate è risultato il secondo partito in provincia: nel 2019 aveva ottenuto il 22,49% con 38.990, oggi il 21,98% con 33.230 voti.

Al terzo posto nel 2019 trovavamo Forza Italia con 15.203 preferenze e una percentuale dell'8,77%, oggi gli azzurri in provincia di Lecco hanno ottenuto il 9,20%.

Il Movimento 5 Stelle nella precedente tornata aveva il 7,96%, oggi il 4,78%. Verdi e Sinistra Italiana nel 2019 si erano presentati separati ottenendo rispettivamente 2,60% e 1,46%. Oggi insieme hanno il 6,63%.

Ed infine Fratelli d'Italia che passa da 9.992 nel 2019, pari al 5,76% agli attuali 50.641 voti ovvero il 33,49% in provincia di Lecco.

Elezioni Europee: la sfida dei big a Lecco

La sfida dei big a Lecco è stata vinta dalla Premier Giorgia Meloni che nella nostra provincia ottiene 14.101 preferenze. Il secondo più votato in Fdi nel Lecchese, come detto è Pietro Fiocchi con 3.812 voti.

Giorgio Gori del Partito democratico, sostenuto dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, ha ottenuto nella nostra provincia 6.624 preferenze seguito dalla capolista Cecilia Strada che ha raccolto 6.446 voti. La lecchese Paola Giudiceandrea, come abbiamo anticipato, ha ottenuto in provincia di Lecco 1.904 voti.

Nel Lecchese 4.521 elettori hanno scritto sulla scheda il nome del capolista della Lega, il generale Roberto Vannacci mentre il leghista comasco Alessandro Fermi ha raccolto a Lecco 1.907 preferenze.

Per Forza Italia il ministro Antonio Tajani ha ottenuto a Lecco 2.114 voti.

2.489 i voti lecchesi per Ilaria Salis di Alleanza Verdi Sinistra.

Il più votato del Movimento 5 Stelle in provincia di Lecco è stato Gaetano Pedullà che ha raccolto 266 voti mentre, come detto, la lecchese Elena Calogero ha fatto registrare 114 preferenze nella nostra provincia.

485 voti per Carlo Calenda di Azione sul nostro territorio.

Infine 1.373 lecchesi hanno scritto il nome Matteo Renzi di Stati Uniti d'Europa. In questa lista il lecchese Luca Perego, nella nostra provincia come abbiamo anticipato, ha ottenuto 163 preferenze.