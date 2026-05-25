Elezioni amministrative 2026 a Lecco e in provincia, segui la diretta: live i risultati. Ormai ci siamo: alle 15 seggi chiuderanno e i giochi saranno fatti. Nell’attesa dello spoglio prosegue nel Lecchese la giornata di voto per le elezioni amministrative 2026, con gli elettori chiamati a scegliere i nuovi sindaci e a rinnovare i Consigli comunali. L’affluenza, aggiornata alla giornata di ieri, domenica 24 maggio 2026 però, resta in calo quasi ovunque rispetto alla precedente tornata elettorale: alle ore 23 la partecipazione complessiva in provincia si è fermata al 45,91%, sotto il 50,26% registrato in passato. Un trend già emerso nelle rilevazioni delle ore 12 e delle ore 19 e che coinvolge la maggior parte dei Comuni al voto.

I seggi come detto resteranno aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Subito dopo inizierà lo scrutinio che decreterà i nuovi sindaci nei Comuni chiamati alle urne. In caso di mancata elezione al primo turno, l’eventuale ballottaggio si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Il Comune principale interessato dal voto è Lecco, dove sono cinque i candidati alla successione amministrativa: Mauro Gattinoni per il centrosinistra, Filippo Boscagli per il centrodestra, Mauro Fumagalli con “Orizzonte per Lecco”, Giovanni Colombo con “Patto per il Nord” e Francesca Losi con “Losi Sindaco – Per l’Identità”.

Oltre al capoluogo si vota anche a Mandello del Lario, Calco, La Valletta Brianza, Esino Lario, Sueglio e Parlasco.