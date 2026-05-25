amministrative 2026

Elezioni amministrative 2026 a Lecco e in provincia, segui la diretta: live i risultati

I seggi resteranno aperti fino alle 15 di oggi,  lunedì 25 maggio 2026. Subito dopo inizierà lo scrutinio che decreterà i nuovi sindaci nei Comuni chiamati alle urne.

Elezioni amministrative 2026 a Lecco e in provincia, segui la diretta: live i risultati

Lecco · 25/05/2026 alle 12:26

Elezioni amministrative 2026 a Lecco e in provincia, segui la diretta: live i risultati. Ormai ci siamo: alle 15 seggi chiuderanno e i giochi saranno fatti. Nell’attesa dello spoglio prosegue nel Lecchese la giornata di voto per le elezioni amministrative 2026, con gli elettori chiamati a scegliere i nuovi sindaci e a rinnovare i Consigli comunali. L’affluenza, aggiornata alla giornata di ieri, domenica 24 maggio 2026 però, resta in calo quasi ovunque rispetto alla precedente tornata elettorale: alle ore 23 la partecipazione complessiva in provincia si è fermata al 45,91%, sotto il 50,26% registrato in passato. Un trend già emerso nelle rilevazioni delle ore 12 e delle ore 19 e che coinvolge la maggior parte dei Comuni al voto.

I seggi come detto resteranno aperti fino alle 15 di oggi,  lunedì 25 maggio 2026. Subito dopo inizierà lo scrutinio che decreterà i nuovi sindaci nei Comuni chiamati alle urne. In caso di mancata elezione al primo turno, l’eventuale ballottaggio si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Il Comune principale interessato dal voto è Lecco, dove sono cinque i candidati alla successione amministrativa: Mauro Gattinoni per il centrosinistra, Filippo Boscagli per il centrodestra, Mauro Fumagalli con “Orizzonte per Lecco”, Giovanni Colombo con “Patto per il Nord” e Francesca Losi con “Losi Sindaco – Per l’Identità”.

Oltre al capoluogo si vota anche a Mandello del Lario, Calco, La Valletta Brianza, Esino Lario, Sueglio e Parlasco.

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Parlasco, affluenza record nel Lecchese: sfida tra Pomi e Liberi per il ritorno al governo del Comune

Parlasco è invece il Comune con la maggiore partecipazione nella prima giornata di voto. Alle 12 l’affluenza aveva già raggiunto il 29,93%, mentre alle 23 si è attestata al 69,34%, pur restando leggermente inferiore al 76,98% della scorsa tornata.

Il piccolo centro lecchese torna al voto dopo il commissariamento seguito alla conclusione anticipata della precedente amministrazione. A contendersi la guida del Comune sono l’ex sindaco Dino Pomi con la lista “Per Parlasco” e Luca Liberi sostenuto da “Noi per Parlasco”.

Elezioni Parlasco 2026 - Dino Pomi e Luca Liberi

Esino Lario alle urne: calo dell’affluenza domenica nella  sfida per la fascia tricolore

A Esino Lario domenica 24 maggio 2026 l’affluenza è stata del 10,50% alle 12, del 29,83% alle 19 e del 43,92% alle 23, anche in questo caso sotto i dati della precedente tornata elettorale.

Nel paese noto per aver ospitato nel 2016 il raduno mondiale di Wikipedia, il sindaco uscente Pietro Pensa, sostenuto da “Stella Alpina”, sfida Erminio Martucci della lista “Progetto Popolare”.

Sueglio, affluenza record al ribasso nella giornata di domenica

Sueglio è il Comune con l’affluenza più bassa ieri tra quelli al voto. Alle 12 aveva votato l’8,65% degli elettori, saliti al 18,34% alle 19 e al 23,88% alle 23, in calo rispetto al 30,31% registrato nelle precedenti amministrative.

Qui la corsa a sindaco è tra Diego Rubini della lista “Sueglio sopra il sole” e Mauro Marzola con “Sovranisti per Sueglio”.

Elezioni Sueglio 2026 - Candidati Diego Rubini candidato per "Sueglio sopra il sole" e Mauro Marzola candidato per "Sovranisti per Sueglio"

Calco, affluenza in calo nel primo giorno di voto: sfida tra Motta e Bulgarello per la carica di sindaco

A Calco domenica 24 maggio  l’affluenza si è attestata al 13,71% alle 12, al 30,09% alle 19 e al 38,21% alle 23, in netto calo rispetto al 48,38% dell’ultima tornata amministrativa.

Nel Comune di circa 5.500 abitanti il sindaco uscente Stefano Motta, sostenuto da “Progetto Calco” nell’area di centrosinistra, affronta Stefano Bulgarello, candidato del centrodestra con la lista “Calco Cambia”.

Referendum a Colico, manca poco al quorum

Alle 23 di ieri, domenica, aveva già votato il 39,2% degli aventi diritto. Quindi a Colico manca poco per raggiungere il quorum del 50% che rende valido il referendum sul cambio di provincia, con il comitato del Sì che vuole lasciare Lecco per Sondrio e quello del No che è contrario al cambio dell’assetto amministrativo. Alle 15 si chiuderanno i seggi e a quel punto, se sarà raggiunta la percentuale di votanti sufficiente, il referendum sarà valido

La Valletta Brianza: sfida tra Perego e Valli per la fascia tricolore, meno votanti ai seggi domenica

Anche a La Valletta Brianza la partecipazione ieri  è risultata in diminuzione: 13,95% alle 12, 34,25% alle 19 e 43,62% alle 23, contro il 44,60% registrato nelle precedenti elezioni.

La sfida per la fascia tricolore vede contrapposti Anna Maria Perego, sostenuta dalla lista “La Valletta 2025”, vicina all’attuale maggioranza, e Alberto Valli con “La Valletta Partecipa”.

Mandello del Lario al voto: affluenza in calo domenica per la sfida  tra Fasoli e Mariani

Mandello del Lario, il secondo Comune più popoloso interessato dal voto con oltre 10mila residenti, ha ieri fatto registrare un’affluenza del 15,32% alle 12, salita al 32,46% alle 19 e al 43,08% alle 23. In tutte le rilevazioni il dato è risultato inferiore rispetto alle precedenti elezioni, quando la partecipazione finale era stata del 50,38%.

Qui il sindaco uscente Riccardo Fasoli, sostenuto dalla lista “Il Paese di Tutti”, sfida Riccardo Mariani, candidato di “Casa Comune per Mandello Democratica”.

Elezioni Mandello 2026 - Fasoli e Mariani

Lecco, affluenza in calo domenica: i dati della prima giornata di voto e i candidati sindaco in corsa

Elezioni LECCO 2026 - Candidati sindaci

Ecco come è andata la giornata  di ieri a Lecco. Nel capoluogo lecchese alle ore 12 aveva votato il 16,35% degli aventi diritto, dato in lieve calo rispetto al 17,23% delle precedenti elezioni. Alle 19 l’affluenza era salita al 36,47%, contro il 41,30% della scorsa tornata, fino a raggiungere il 47,76% alle 23, anche in questo caso inferiore al precedente 51,09%.

Sono cinque i candidati sindaco: Mauro Gattinoni sostenuto dal centrosinistra, Filippo Boscagli per il centrodestra, Mauro Fumagalli con “Orizzonte per Lecco”, Giovanni Colombo con “Patto per il Nord” e Francesca Losi con “Losi Sindaco – Per l’Identità”.

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