Cesare Colombo resta in Consiglio provinciale con 3.558 voti ponderati e si conferma l’unico rappresentante della lista Civici per la Provincia a Villa Locatelli. Un risultato che il sindaco di Valmadrera giudica soddisfacente, perché consente di mantenere una presenza civica all’interno dell’organismo provinciale, senza appartenere direttamente ai tradizionali schieramenti politici.
Colombo resta in Provincia, i civici confermano il loro seggio
«Siamo felici di confermare la presenza dei civici in seno all’organismo provinciale. È la conferma di una necessità del territorio, ovvero quella di avere una presenza civica che va al di là dei classici schieramenti di centrodestra e centrosinistra». Colombo sottolinea quindi il valore di una rappresentanza che punta a dare spazio alle esigenze delle amministrazioni locali, indipendentemente dalle appartenenze politiche.
Per il sindaco di Valmadrera si apre ora una nuova fase di lavoro in continuità con quanto fatto nel precedente mandato. L’obiettivo è mantenere un collegamento diretto con i Comuni e continuare a portare all’attenzione della Provincia le richieste provenienti dai territori: «Continueremo a portare le nostre istanze in Provincia per il bene di tutte le amministrazioni».
Quanto agli equilibri del nuovo Consiglio provinciale, con una maggioranza più nettamente orientata verso il centrodestra, Colombo non si mostra sorpreso. Un esito che, a suo giudizio, rispecchia gli equilibri politici emersi dalle ultime elezioni amministrative nel capoluogo: «È una logica conseguenza della vittoria di Filippo Boscagli a Lecco».