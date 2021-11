Elezioni provinciali

E' stata ufficialmente presentata la lista dei Civici per la Provincia in corsa per le prossime elezioni provinciali del 18 dicembre 2021. Una lista senza presidente come anticipato, che correrà contro le formazioni che il sindaco di Olginate Marco Passoni per il centrosinistra, e il sindaco di Monticello Alessandra Hofmann per il centrodestra.

"Vogliamo evidenziare la rappresentatività di tutto il territorio provinciale con persone che rivestono o hanno rivestito ruoli autorevoli in numerosi ambiti" spiegano dal gruppo - "Il programma su cui ci siamo impegnati ha anche l'obiettivo di rivendicare l’ orgoglio di una Provincia di Lecco che abbia un ruolo da protagonista soprattutto per il compito che avrà nel dopo pandemia e i relativi previsti finanziamenti"

Civici per la Provincia: ecco chi sono i componenti della lista senza presidente

Capolista è Beppe Conti, sindaco di Garlate, tra i primi cinque sottoscrittori del documento programmatico promosso alla metà di ottobre da con Antonio Rusconi , sindaco di Valmadrera che è a sua volta candidato, Giovanni Montanelli sindaco di Galbiate, Stefano Motta sindaco di Calco e Mauro Artusi sindaco di Primaluna.

In lista anche Anna Cazzaniga, assessore alla Cultura del Comune di Costa Masnaga, Erino Delpini, consigliere a Primaluna con delega alle Montagne, Giovanni Ghislandi più volte primo cittadino e ora consigliere Comunale di Imbersago, Raffaele Grega, anche lui già sindaco ed ora consigliere comunale a Colico, Lauretta Invernizzi consigliere a Galbiate, Valeria Pirovano consigliere a Cernusco, Aldo Riva, sindaco di Castello Brianza, Daniela Rusconi consigliera ad Oggiono, Silvia Tantardini assessore a Civate e Cesare Valsecchi ex sindaco e dora consigliere a Calolzio.