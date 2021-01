La premessa è sempre la stessa da dieci mesi a questa parte, ossia “Covid permettendo”. Ciononostante il 2021 non sarà soltanto l’anno dell’arrivo del vaccino contro il coronavirus, ma anche quello del voto, ovvero quello in cui migliaia di lecchesi saranno chiamati alle urne per eleggere i loro nuovi sindaci. Sono infatti ben 21 i Comuni della provincia che vedranno rinnovare i proprio consigli comunali. 20 per amor di precisione più Galbiate che al momento è commissariato dopo che il sindaco Giovanni Montanelli è stato sfiduciato lo scorso 18 dicembre.

21 comuni lecchesi al voto in provincia di Lecco… Covid permettendo

La data del voto non è stata ancora decisa e a pesare sarà proprio il punto interrogativo rappresentato dall’evoluzione della curva epidemiologica. Oltre alla data sono tante al momento le incognite. O per meglio dire son poche le certezze. Una è la ricandidatura del sindaco uscente di Olginate Marco Passoni che ha già ufficializzato l’intenzione di correre di nuovo per mantenere il proprio suolo. Passando alla zona del Lago è quasi certa la ricandidatura del sindaco di Bellano Antonio Rusconi mentre l’ex sindaco di Perledo, Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e membro del Comitato scientifico, non ha escluso la possibilità (anzi!) di ricandidarsi. In Valle la sfida più singolare sarà quella del comune più piccolo, Morterone attualmente guidato da Antonella Invernizzi. E in Brianza? Il Comune più grande al voto in questa tornata sarà Barzanò. A Brivio il sindaco uscente Federico Airoldi ha già sciolto le riserve, così come quello di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla. Non potranno ricandidarsi Giovanna De Capitani a Cernusco, Claudio Usuelli a Nibionno e Davide Maggioni a Sirtori (al terzo mandato). Stessa sorte toccherà ai sindaci dei paesi dell’Isola: Carla Rocca di Solza e Luisa Fontana di Medolago, paesi sotto i 3mila abitanti, concluderanno il terzo mandato e non potranno dunque correre nuovamente come candidati sindaco.

Ecco quindi i Comuni al voto oltre al già citato Galbiate