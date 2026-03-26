“Il vento forte preannunciato dalle previsioni diffuse ieri da Arpa Lombardia è arrivato e il picco si è registrato a Canzo, in provincia di Como dove i sensori dell’Agenzia hanno registrato una raffica di 129.6 km/h. L’ingresso di un fronte freddo sulla Lombardia nella serata di ieri ha causato l’innesco di un episodio di ventilazione certamente intensa sulla Lombardia, ma non al di fuori di ciò che sono i tipici fenomeni che si verificano in regione” È quanto si legge in una nota del Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia..

Ecco alcuni valori significativi di vento osservati dalla rete di stazioni idrometeo di Arpa Lombardia: Canzo (Co), massima raffica nelle 24 ore: velocità media su 10 minuti 58.7 km/h, raffiche fino a 129.6 km/h, Madesimo (So), Passo Spluga, massime velocità media sui 10 minuti: media su 10 minuti 77.7 km/h, raffiche fino a 100.8 km/h, Milano: media su 10 minuti 36.6 km/h, raffiche fino a 68.4 km/h, Abbiategrasso, massime velocità in aperta pianura: media su 10 minuti 38.2 km/h, raffiche fino a 72 km/h.

“La ventilazione resterà sostenuta anche nel corso della giornata. Si raccomanda prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte” aggiungono da Arpa.

Vento forte: a Valmadrera raffiche fino a 90 km/h. A Canzo sfiorati i 130 km/h

In riferimento a Canzo, la massima velocità sui 10 minuti è stata toccata alle 23 di ieri, mentre la raffica più intensa alle 8:50 di oggi. “In entrambi i casi la direzione del vento è stata NW (proveniente da Nord-Ovest). A mezzogiorno del 30 dicembre 2018 si sono toccati gli 88.6 km/h di velocità media nei 10 minuti, la massima raffica mai registrata a Canzo 139.7 km/h il 25 marzo 2019. Quello attuale, per quanto poco consueto, non riveste carattere di eccezionalità. Un vento medio su 10 minuti di 88.6 km/h è classificata come tempesta nella scala Beafort (grado 10 di 12). Tali valori non sono comparabili con nessuno di quelli classificati nella scala Saffir Simpson legata alla classificazione dei cicloni tropicali, i fenomeni con i venti medi maggiori esistenti a livello del suolo”.

Venti massimi per provincia:

Sondrio : Madesimo, Passo Spluga: media su 10 minuti 77.7 km/h, raffiche fino a 100.8 km/h

Varese : Veddasca, Monte Cadrigna: media su 10 minuti 44.3 km/h, raffiche fino a 111.6

Como : Canzo: velocità media su 10 minuti 58.7 km/h, raffiche fino a 129.6 km/h

Lecco : Valmadrera: media su 10 minuti 35.2 km/h, raffiche fino a 90 km/h

Bergamo : Passo San Marco: media su 10 minuti 43.6 km/h, raffiche fino a 104.4 km/h

Brescia : Collio Memmo media su 10 minuti 69.1 km/h, raffiche fino a 97.2 km/h

Milano : Abbiategrasso: media su 10 minuti 38.2 km/h, raffiche fino a 72 km/h

Lodi : Cavenago d’Adda: media su 10 minuti 35.3 km/h, raffiche fino a 50.4 km/h

Cremona : Cremona: media su 10 minuti 38.7 km/h, raffiche fino a 64.8 km/h

Mantova : Gonzaga: media su 10 minuti 41.4, raffiche fino a 61.2 km/h

Pavia : Passo del Giovà: media su 10 minuti 49 km/h, raffiche fino a 90 km/h”.