Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, un fronte freddo proveniente dalle Alpi settentrionali provocherà un aumento dei venti già a partire da mercoledì 25. L’aria fredda in discesa sulle vallate alpino-prealpine e sulla pianura nord-occidentale favorirà condizioni di vento con caratteristiche favoniche, secche e sostenute.
Meteo Lombardia: forte vento in arrivo, allerta Arpa
La presenza delle Alpi stimolerà la formazione di un minimo barico sull’Italia Settentrionale entro giovedì 26 marzo 2026, che si sposterà verso il Mar Adriatico e successivamente sui Balcani entro venerdì 27. Questo fenomeno, combinato con il rinforzo dell’alta pressione legata all’Anticiclone delle Azzorre, manterrà vivace l’attività del vento su tutta la regione.
Dettagli per mercoledì 25 e giovedì 26
- Mercoledì pomeriggio 25: venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali sull’Appennino e sulla fascia meridionale della pianura.
- Mercoledì sera: intensificazione dei venti su settori alpini, prealpini e pianura nord-occidentale, con rotazione dai quadranti settentrionali o occidentali.
- Giovedì 26: estensione della forte attività eolica anche all’alta pianura orientale, oltre alle aree già interessate il giorno precedente. Attesa intensa attività eolica fino alla serata, ancora con caratteristiche favoniche, con velocità medie di 30–40 km/h e raffiche che localmente potranno superare i 70 km/h. Lieve attenuazione del vento prevista dalla serata, pur rimanendo moderato.
Consigli e precauzioni
Arpa Lombardia invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione agli effetti dei venti forti, in particolare per possibili danni a strutture leggere, caduta di rami e difficoltà nella guida di veicoli leggeri o moto.