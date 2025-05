Permane lo stato di allerta meteo arancione su Lecco, come comunicato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio 2025, dalla sala operativa della Protezione civile regionale. La situazione meteorologica sulla Lombardia, e in particolare sui settori prealpini e occidentali, resta critica

LEGGI ANCHE Forte grandinata in provincia di Lecco (foto e video)

Permane l'allerta meteo arancione su Lecco

Per la giornata odierna sono attesi rovesci e temporali diffusi soprattutto sulle Prealpi e sulle zone occidentali della regione, mentre i fenomeni risulteranno più sparsi sulla pianura orientale e sulle Alpi. Dal tardo pomeriggio, le precipitazioni saranno meno estese ma potranno insistere in modo localizzato su pianura, prime Prealpi e Appennino. I venti, pur rimanendo moderati, tenderanno a variare di direzione nel corso delle ore.

Le previsioni per domani, martedì 6 maggio, confermano condizioni ancora perturbate. Sono attese precipitazioni diffuse, prevalentemente sotto forma di rovescio e temporale, su Prealpi, pianura e Appennino, con fenomeni più isolati sulle Alpi. I rovesci si concentreranno in particolare sull’alta pianura e sulle prime Prealpi centro-occidentali, alimentati da una ventilazione orientale nei bassi strati dell’atmosfera. Raffiche di vento superiori a 40 km/h potranno verificarsi nelle prime ore del pomeriggio nei settori orientali della regione.

La Protezione civile regionale ha annunciato che il Centro Funzionale effettuerà una nuova valutazione nella mattinata di martedì per analizzare i modelli previsionali aggiornati e decidere se confermare o modificare i codici colore dell’allerta in vigore per la seconda parte della giornata.

Si raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione, evitare spostamenti non necessari e seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali.