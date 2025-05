Una forte grandinata si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 maggio 2025, su buona parte della provincia di Lecco. Intorno alle 11:30 un violento temporale, rapido ma intenso, si è abbattuto sul territorio "imbiancandolo" in alcuni punti. Le immagini sono state scattate a Valgreghentino.

Forte grandinata in provincia di Lecco

L’episodio si inserisce in un quadro meteorologico instabile già annunciato dalla Protezione Civile, che da ieri ha attivato un’allerta meteo arancione valida per tutto il territorio lecchese. La perturbazione è causata da una circolazione depressionaria con centro sulla Francia, che sta influenzando in modo diretto anche le regioni del Nord Italia, portando con sé piogge, temporali e un generale abbassamento delle temperature.

La giornata è iniziata con cieli grigi e piogge intermittenti, accompagnate da un temporale nelle prime ore del mattino, intorno alle 6, che ha mostrato una discreta attività elettrica. Il maltempo si è poi intensificato nella tarda mattinata con la grandinata, la cui intensità ha creato qualche disagio soprattutto alla viabilità.

Anche i dati registrati dalle stazioni di Meteo Val San Martino confermano la portata delle precipitazioni: in diverse località sono caduti oltre 20 mm di pioggia in poche ore. Il cambiamento più evidente, però, riguarda le temperature. Dopo i 28-29 gradi raggiunti lo scorso venerdì, oggi si è tornati a valori più tipici per la prima decade di maggio, se non leggermente inferiori. Basti pensare che la minima al Passo di Valcava è scesa sotto i 9 gradi, mentre a fondovalle si sono registrati valori appena sopra i 15.

A tutto questo si aggiungono venti da est, generalmente deboli o moderati, che contribuiscono a mantenere una sensazione di fresco ben lontana dai primi accenni d’estate dei giorni scorsi. L’instabilità, secondo i meteorologi, potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, rendendo il tempo ancora molto variabile e soggetto a nuovi episodi perturbati.