meteo

Rischio precipitazioni intense, grandine e raffiche di vento tra oggi e domani

Dopo i temporali di ieri sera Sala Operativa della Protezione Civile regionale della Lombardia ha emesso oggi, lunedì 7 luglio 2025, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali forti su diverse aree del territorio, compresa la provincia di Lecco.

Nuovo peggioramento e nuova allerta meteo arancione per Lecco

Secondo quanto comunicato, dalle ore centrali di oggi è prevista una graduale ripresa delle precipitazioni, con rovesci e temporali in arrivo da Sudovest verso Nordest. Le prime precipitazioni saranno sparse e localizzate sui rilievi, ma nel corso del tardo pomeriggio e della serata tenderanno a diventare diffuse e più intense, con linee temporalesche in rapido transito da Ovest verso Est.

Nuovo peggioramento e nuova allerta meteo arancione per Lecco

I temporali potranno essere accompagnati – localmente e con media probabilità – da grandine di medie dimensioni e forti raffiche di vento. In pianura si attendono venti inizialmente deboli, ma in rinforzo nel tardo pomeriggio-sera durante i passaggi temporaleschi, con raffiche comprese tra i 40 e i 70 km/h. In montagna, sotto i 1500 metri, si registreranno venti moderati o forti, con velocità medie superiori ai 700 metri tra 40 e 70 km/h.

La fase di instabilità proseguirà anche nella giornata di martedì 8 luglio. Nelle prime ore della notte sono attese precipitazioni diffuse sui settori centro-orientali, con possibili temporali ancora intensi. Sui settori occidentali, invece, le piogge saranno più sparse.

Dal mattino le precipitazioni tenderanno a esaurirsi da Ovest verso Est, ad eccezione di qualche fenomeno residuo. Nel pomeriggio, possibile una nuova riattivazione sparsa delle precipitazioni, in particolare sui rilievi e nei settori orientali. In serata, si prevede una generale attenuazione dei fenomeni.

Anche domani i venti in pianura saranno deboli o moderati nel pomeriggio (raffiche tra 40 e 45 km/h), in attenuazione verso sera. In montagna, venti settentrionali moderati o forti sotto i 1500 metri, con velocità medie tra 40 e 70 km/h sopra i 700 metri.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione, soprattutto nelle zone più esposte e durante gli spostamenti, e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. Il rischio maggiore riguarda allagamenti, caduta di rami o alberi e disagi alla circolazione.