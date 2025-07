meteo

Gli esperti meteo lo avevano annunciato e la sala operativa della Protezione civile regionale aveva emesso un’allerta meteo arancione: nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio 2025, un'ondata di maltempo si è abbattuta su Lecco, provocando danni e disagi. Fortunatamente, al momento non si segnalano situazioni critiche nel territorio lecchese.

Maltempo su Lecco: oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco. Una vittima in Lombardia

Il centralino della caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco, al Bione, è stato tempestato di richieste d’intervento: finora sono circa 35 le operazioni effettuate, ma altri interventi sono ancora in corso. Pioggia e vento si sono abbattuti con violenza sulla provincia, causando problemi soprattutto alla vegetazione.

A Calolziocorte, nella zona del Pascolo, alcune strade si sono trasformate in fiumi a causa del malfunzionamento dei tombini, che non riuscivano a smaltire la grande quantità d’acqua piovuta in poche ore.

A Montevecchia, invece, il maltempo ha causato un blackout generale: i contatori elettrici sono saltati in tutto il Comune intorno alle 18.30. In molte zone del paese le abitazioni sono rimaste senza corrente, anche se, curiosamente, i semafori risultano ancora funzionanti.

Una vittima in Lombardia

Il maltempo non ha colpito solo la provincia di Lecco. In tutta la Lombardia i Vigili del Fuoco stanno gestendo numerose richieste di soccorso, principalmente per caduta di alberi, allagamenti, infiltrazioni d’acqua e danni a edifici e strutture.

Tutte le squadre disponibili sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione. Purtroppo, si registra una vittima: nel comune di Robecchetto con Induno (MI), nei pressi di una cascina, una donna di 63 anni, residente a San Vittore Olona, è stata colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero mentre rientrava da una camminata. Con lei si trovavano un uomo e un’altra donna, entrambi rimasti feriti. Quest’ultima è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano.

Situazioni critiche si registrano anche nella provincia di Varese, dove i soccorritori stanno intervenendo per numerosi casi di caduta di piante e allagamenti.

Le previsioni per domani

Cosa ci riserva ora il meteo? Secondo il bollettino della Protezione civile della Lombardia, per la giornata di domani, lunedì 7 luglio, è prevista ancora instabilità con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale.

Tra la notte e la prima mattina si attendono piogge sparse sulla bassa pianura e sui settori orientali, meno probabili altrove. In seguito, fino al primo pomeriggio, è previsto un temporaneo esaurimento dei fenomeni, salvo residui isolati. Dalla metà del pomeriggio, invece, è attesa una nuova attivazione delle precipitazioni, inizialmente sparse ma in intensificazione verso sera. I temporali tenderanno a propagarsi da sud-ovest a nord-est, con la formazione di linee temporalesche in rapido transito sulla regione.

I venti, sotto i 1500 metri, saranno inizialmente deboli ma in rinforzo da metà pomeriggio, con raffiche comprese tra i 40 e i 60 km/h, estese e diffuse soprattutto in serata, in particolare su pianura, Appennino e fascia alpina.