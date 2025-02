Il Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia ha diffuso il bollettino per le giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025, che fornisce aggiornamenti sulle condizioni di neve e pericolo valanghe in tutta la regione.

Neve e valanghe: il bollettino di Arpa Lombardia per il 15 e 16 febbraio

Le recenti nevicate deboli, che hanno interessato il territorio lombardo durante la settimana, hanno incrementato significativamente lo spessore del manto nevoso, con vari effetti sulle condizioni di sicurezza in montagna. In particolare, sulle Alpi, alle quote più elevate, il vento sta provocando la redistribuzione della neve fresca, creando nuovi lastroni nelle zone sottovento. Questi lastroni, insieme agli strati deboli inglobati, rappresentano una seria minaccia. La neve ventata e gli strati di neve instabile non favoriscono una buona coesione tra la neve vecchia e quella nuova, aumentando il rischio di valanghe di dimensioni medio-grandi, in particolare nelle esposizioni ombreggiate.

Alle quote medio-basse, il manto nevoso si presenta umido e in fase di consolidamento grazie al rigelo notturno, riducendo, per ora, i rischi di distacco valanghivo.

Le previsioni indicano un livello di pericolo valanghe di grado 2 (moderato) sulle zone alpine, in una scala che va da 1 (debole) a 5 (molto forte). Sulle Prealpi Bergamasche, Prealpi Varesine e Appennino Pavese, il pericolo sarà di grado 1 (debole).

Si raccomanda sempre prudenza: se si avvertono rumori di assestamento o "whoom" del manto nevoso, questi sono segnali chiari di pericolo. È fondamentale consultare costantemente il bollettino neve e valanghe, poiché le previsioni sono in continua evoluzione. Quando si pianificano escursioni in montagna, scegliere percorsi sicuri, evitare le zone a rischio e portare con sé gli strumenti di sicurezza (ARTVA, pala e sonda) è essenziale per garantire la propria sicurezza.

La montagna può essere meravigliosa, ma è importante affrontarla con consapevolezza e attenzione, rispettando sempre le condizioni di rischio in atto.