Il maltempo era annunciato e, proprio nel week end del Carnevale, è arrivato a rovinare la festa. Una perturbazione intensa quella giunta sulla provincia di Lecco tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice giallo.

Maltempo: scatta l'allerta meteo su Lecco

"Un'ampia area depressionaria atlantica, in progressiva traslazione verso Est ed in approfondimento sulla Penisola Iberica determina correnti instabili umide dai quadranti Sud-occidentali. Ciò favorirà precipitazioni deboli diffuse nel corso della notte sui settori alpini e prealpini della Regione, in estensione anche alla fascia di pianura e Appennino dal mattino del 9 febbraio 2024 - si legge nel documento di allerta - . Le piogge saranno persistenti per tutta la giornata di venerdì ed in intensificazione ovunque dalla tarda mattinata: da moderate a localmente forti sui settori montani con la parte più intensa sulla fascia prealpina, in particolare sui settori orobici dove le cumulate potranno superare localmente gli 80 mm/24 ore; precipitazioni invece deboli sulla parte di bassa pianura. La fase acuta è prevista nella fascia oraria tra le 6.00 e le 18.00, ovvero nelle ore centrali della giornata quando le piogge saranno più intense"

Torna la neve sui monti

L'unica buona notizia è che torna la neve sui monti.

"Quota neve indicativamente a partire da quota 1300-1500 metri al mattino, in calo dal tardo pomeriggio attorno a 1200 metri o localmente anche a quote lievemente inferiori in concomitanza con una lieve flessione della quota dello zero termico."

Maltempo: attenzione al vento

"Ventilazione in rinforzo da Sud nelle prime ore di venerdì sulla fascia alpina e Appennino, con raffiche possibili attorno a 70 km/h alle quote più elevate oltre 1000-1500 metri al mattino, in lieve indebolimento dal pomeriggio sebbene si manterranno moderati. Ventilazione a tratti moderata anche sui rilievi prealpini. In pianura invece atteso rinforzo di vento da Est sin dal primo mattino e persistente fino a sera, in particolare sui settori occidentali".