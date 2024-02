Carnevale in provincia di Lecco: si parte già questo weekend! TUTTI GLI EVENTI DEL 3 E 4 FEBBRAIO

Il Carnevalone di Lecco, con la triade dei regnanti (Arnaldo Tavola vestirà i panni di Re Resegone, Paola Corti sarà una splendida e sorridente Regina Grigna e Gustavo Perossi sarà il Gran Ciambellano) è stato ufficialmente presentato ma quello promosso da Ltm in collaborazione con il Comune di Lecco non è certo l'unico imperdibile appuntamento di Carnevale da segnare sul calendario.

Carnevale in provincia di Lecco: si parte già questo weekend

La festa più pazza dell'anno vede, sul territorio della nostra provincia tantissimi eventi e già questo fine settimana non mancheranno le occasioni di far festa. Ecco quindi cosa segnare in agenda! Vi vi invitiamoinoltre a inviare alla mail redazione@primalecco.it tutte le vostre iniziativa.

Abbadia

Colico Villatico

Paderno

Verderio

Il prossimo fine settimana

La maggior parte degli appuntamenti è programmata nel fine settimana del 10-11 febbraio quando partirà anche il carnevalone lecchese con la consegna delle chiavi della città a Re Resegone, Regina Grigna e al gran ciambellano. Ecco invece dove sfoggiare le proprie maschere in provincia.

Lecco

Casatenovo

Colico Laghetto

Galbiate

Garlate

Lierna

Mandello

Oggiono

Tra gli appuntamenti più tradizionali e attesi c'è sicuramente il carnevale oggionese. Organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dall'Amministrazione comunale, la sfilata - che conta la sua 57esima edizione - prenderà il via alle 14 di domenica 11 febbraio da viale Vittoria. Da lì il corteo proseguirà attraversando piazza Sironi, via Marco d'Oggiono, piazza Manzoni, via Longoni, piazza Garibaldi, via Montegrappa, via Papa Giovanni XXIII, via Milano, per poi tornare nuovamente a piazza Sironi e viale Vittoria. Infine, le premiazioni verranno effettuate nell'area "Fiera di Sant'Andrea", in viale Vittoria, all'angolo con via Kennedy, dove sarà allestita anche una zona ristoro. In caso di maltempo la sfilata verrà rimandata a domenica 7 aprile con partenza alle 15.

Robbiate

Sirtori

Varenna

Gli eventi di Carnevale martedì 13 e mercoledì 14 febbraio

Vendrogno

Ballabio

Valmadrera

17 febbraio sfilata di Carnevale a Lecco ma non solo

Il Carnevalone di Lecco avrà il suo clou come detto il 17 febbraio 2024 con la sfilata dei carri e dei gruppi (qui tutti i dettagli) ma non è l'unico evento in programma

Dervio

18 febbraio