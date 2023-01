In arrivo neve a bassa quota sul Lecchese: le foto della Valle già imbiancata

Non avete ancora tolto dall'armadio cappottoni pesanti, berrette e sciarpone perchè in questo strano inverno non vi sono ancora serviti. Beh, è arrivato il momento di farlo visto che le previsioni meteo parlano chiaro: le temperature scendono decisamente e anche sul Lecchese è prevista, in particolare per domani, martedì 17 gennaio 2023, qualche fiocco di neve a bassa quota.

In arrivo neve a bassa quota sul Lecchese

"Oggi e per i prossimi giorni insiste una circolazione depressionaria associata ad una ampia saccatura in approfondimento ed estensione al Bacino del Mediterraneo con avvezione di aria fredda, sensibile calo della quota dello zero termico e calo delle minime in pianura più marcatamente nella seconda parte della settimana sottolineano da Arpa Lombardia - Precipitazioni diffuse domani, a carattere nevoso a quote collinari o fino al piano sulla parte occidentale, in nuova attivazione tra la serata di mercoledì e fino al mattino di giovedì sulla fascia meridionale della Regione quindi passaggio a correnti più settentrionali in quota che favoriranno un miglioramento delle condizioni meteo".

Le foto della Valle già imbiancata

Intanto i primi fiocchi oggi hanno già imbiancato buona parte della Valsassina creando tante aspettative tra gli appassionati degli sport invernali, ma anche qualche disagio sulle strade

Foto 1 di 4 Taceno Foto 2 di 4 Narro Foto 3 di 4 Bindo Foto 4 di 4

Le previsioni per domani: non si esclude neve a bassa quota

Precipitazioni: al mattino da deboli a moderate sulla pianura e Appennino, in estensione nel pomeriggio a tutta la regione, in attenuazione e parziale esaurimento nel corso della sera. Limite delle nevicate in progressivo abbassamento: a circa 600 al mattino o fino alle quote di fondovalle, in calo tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio a quote di pianura sui settori centro occidentali, a est attorno quota 300-500 metri.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra -2 e 3°C, i valori più bassi a ovest; massime tra 2 e 5°C.

Zero termico: nella notte a circa 1000-1200 metri, in calo in mattinata a 800 metri e in ulteriore abbassamento nel pomeriggio, attorno a 300-500 metri a ovest, a circa 500-700 metri a est.

Venti: in pianura moderati orientali al mattino, in attenuazione dal pomeriggio a ovest e a est in serata, in montagna deboli da sud.