Gli impressionanti video di cascate e torrenti gonfi: Vigili del fuoco in campo

Fiumi e torrenti osservati speciali in questa giornata di allerta meteo rossa in provincia di Lecco.

Gli impressionanti video di cascate e torrenti gonfi

Sono impressionanti le immagini che arrivano dal territorio. I corsi d’acqua sono marroni e gonfi, in più punti al limite delle esondazione.

E anche questa volta si è formata l’impressionante cascata che dal San Martino che getta acqua verso Pradello sopra la Statale 36 e l’attraversamento di Lecco.

Ecco anche la cascata al Sass Negher a Valmadrera

Ecco il torrente Gallavesa a Vercurago

Impressionante anche il video del torrente Val Zerba ad Abbadia Lariana. Impetuoso il Caldone in via Carlo Porta a Lecco che stamattina è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta.

A causa del maltempo sono già diversi gli interventi compiuti dai Vigili del fuoco di Lecco. In città e precisamente nel rione di Bonacina una pianta è caduta in via Movedo, nella zona dei campi da beach-volley. L’albero ha parzialmente danneggiato anche alcuni cavi dell’elettricità.

A Ballabio la Polizia Locale ha chiuso parte di via Gramsci (l’ultimo tratto sterrato) per allagamento. "Lago effimero di Balisio è sotto controllo ma c'è presenza di acqua su via Provinciale in località Pra della Gesa - spiega il sindaco Giovanni Bruno Bussola - la Provincia di Lecco ha posizionato birilli e apposita cartellonistica per segnalare di procedere con cautela".

A Oggiono ancora allagamenti in zona Peslago.

Ma cosa ci aspetta ora dal meteo? Ecco le previsioni degli esperti del Centro Meteo Val San Martino:

"Tempo in miglioramento già dalla mattinata, la perturbazione scivola velocemente verso sud est ed entra aria più asciutta dai quadranti nord occidentali. Domani bella giornata soleggiata. Oggi cieli nuvolosi o coperti con schiarite dalla tarda mattinata e soprattutto dal pomeriggio. Precipitazioni anche di moderata intensità fino alle prime ore del mattino, in esaurimento dalla mattinata. Gli accumuli maggiori li registriamo a Concordia di Valmadrera (50 mm dalla mezzanotte), e a San Marco di Torre de Busi/Coldara (46 mm dalla mezzanotte).Analizziamo velocemente gli accumuli mensili e annuali prendendo ad esempio i dati da noi rilevati a Olginate: 188 mm già accumulati ad ottobre e superati i 2000 mm dall'inizio dell'anno (esattamente 2011 mm, quando le serie storiche nei nostri settori vedono mediamente 1300/1400 mm). Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico a quota 2700/2800 metri. 8.8°C la minima registrata a Passo di Valcava, 15.2°C ad Arlate di Calco. Venti al piano moderati orientali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio con raffiche anche moderate o localmente forti".