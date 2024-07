Forte temporale su Lecco e provincia FOTO E VIDEO

L'annunciata perturbazione (ricordiamo che la sala operativa della Protezione civile regionale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per la nostra provincia) è arrivata e in serata si è abbattuto un forte temporale su Lecco.

Forte temporale su Lecco e provincia

Il cielo da prima si è fatto plumbeo, il Resegone si è "oscurato" e l'acqua si è riversata sulla città e non solo. Particolarmente intensa la pioggia anche in Valle san Martino.

Impressionanti anche le immagini dei nuvoloni neri nella zona del lago.

Forti pure le raffiche di vento che hanno di colpo abbassato (in molti diranno per fortuna) le torride temperature registrate in questo lunedì.

Nuvole e pioggia si sono spostate anche verso sud, abbattendosi sulla zona dell'Olginatese. Fulmini a ripetizione sopra Valgreghentino.