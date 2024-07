Nubifragio su Lecco, frana sulla Lecco Bellagio. Il video del delirio tra Acquate e Germanedo. Liberata la ferrovia

Un forte nubifragio si è abbattuto all'alba di oggi, venerdì 12 luglio 2024, su Lecco con acqua e grandine che si sono riversate copiose su città e hinterland, spazzati anche dal vento forte. Dalle 6 di questa mattina la zona nord della provincia di Lecco è letteralmente sott'acqua.

Incredibile il video della situazione registrata questa mattina a Lecco, tra Acquate e Germanedo, dove una vera e propria bomba d'acqua ha creato il caos.

Allagamenti, alberi caduti, strade come fiumi, criticità alla viabilità ferroviaria. Il bilancio è pesantissimo. Al momento tra i disagi maggiori quello che si registra sulla sp583. Una colata di detriti è infatti caduta sulla Lecco Bellagio a Oliveto Lario.

Tra le zone particolarmente colpite quelle tra Calolzio, il Lavello, Vercurago, ma anche i rioni di Chiuso e Maggianico a Lecco dove le strade, nel giro di poco tempo, si sono trasformate in fiumi. Decine i garage allagati, così come il sottopasso della stazione ferroviaria di Calolzio.

"Il preannunciato peggioramento è arrivato, con i primi temporali di moderata o forte intensità che dalle prime ore del mattino hanno colpito i nostri settori come mostrato dal radar precipitazioni CML - spiegano da Meteo Val San Martino - 87 km/hr la raffica massima registrata a Erve, 63 km/hr a Olginate. 42.4 mm. L'accumulo massimo registrato a Concordia di Valmadrera, 32 mm a Olginate, 29.5 mm a Erve. Grandine segnalata sia a Olginate che a Garlate".

Ecco le foto della grandine caduta a Maggianico.

Torrenti osservati speciali

La fortissime precipitazioni hanno ingrossato i torrenti della provincia. Occhi puntati al momento sul Meria a Mandello dove sono presenti anche i Vigili del fuoco.

Problemi causati dal nubifragio anche con la circolazione ferroviaria

Questa mattina alle 9, a causa del nubifragio, una pianta, caduta sui binari, ha danneggiato l'infrastruttura nei pressi di LIERNA causando la sospensione della circolazione tra LIERNA e MANDELLO. Sono stati attivati dei servizi autobus sostitutivi che hanno circolato tra COLICO e LECCO. Dalle 12.10 la circolazione è in graduale ripresa ma sono ancora possibili ulteriori ritardi.

Treni coinvolti:

- 2817 (COLICO 08:15 - MILANO CENTRALE 09:40) Termina a LECCO- 10317 (COLICO 08:37 - LECCO 09:45) termina a LIERNA

- 2819 (COLICO 09:15 - MILANO CENTRALE 10:40) termina a LECCO

- 10319 (COLICO 09:37 - LECCO 10:45) effettua una sosta a Dervio per un intervento del soccorso sanitario; termina a DERVIO - bus sostitutivo da Dervio a Lecco

- 2821 (COLICO 10:15 - MILANO CENTRALE 11:40) parte da MANDELLO

- 10321 (COLICO 10:37 - LECCO 11:45) cancellato

- 2825 (COLICO 12:15 - MILANO CENTRALE 13:40) parte da LECCO

- 10323 (COLICO 11:37 - LECCO 12:45)

- 2827 (COLICO 13:15 - MILANO CENTRALE 14:40) cancellato

- 10327 (COLICO 13:37 - LECCO 14:45) viaggia regolare

- 10316 (LECCO 09:15 - COLICO 10:23) termina ad ABBADIA

- 10318 (LECCO 10:15 - COLICO 11:23) parte da LIERNA

- 2863 (LECCO 11:31 - MILANO ROGOREDO 12:26)

- 10322 (LECCO 12:15 - COLICO 13:23) cancellato

- 2816 (MILANO CENTRALE 08:20 - COLICO 09:46) termina a MANDELLO

- 2818 (MILANO CENTRALE 09:20 - COLICO 10:46) termina a LECCO

- 2820 (MILANO CENTRALE 10:20 - COLICO 11:46) cancellato

- 2826 (MILANO CENTRALE 13:20 - COLICO 14:46) parte da LECCO

- 2834 (MILANO CENTRALE 17:20 - COLICO 18:46) parte da LECCO

Ricordiamo che al momento è in vigore una allerta meteo arancione per la nostra provincia che è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale nella giornata di ieri.

"La giornata del 12 luglio sarà marcatamente instabile per la presenza di un flusso in quota da Sudovest, associato ad una vasta struttura depressionaria atlantica - si legge nel documento di allerta - Attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale: fin dalle prime ore della notte e per gran parte della giornata a partire dai settori occidentali, in estensione da Ovest a Est tra tarda mattina e pomeriggio. Precipitazioni più insistenti sul Nordovest e sulle aree tra fascia prealpina e alte pianure. In particolare sui settori Nord occidentali, sono attese cumulate areali di pioggia fino a 90 mm. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con tendenza da metà pomeriggio a disporsi sui settori più occidentali dai quadranti settentrionali: generalmente deboli o moderati, ma con raffiche anche oltre i 100 km/h localmente, in concomitanza ai passaggi temporaleschi".

