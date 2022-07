E' in arrivo un fronte temporalesco sulla provincia di Lecco e la sala operativa della Protezione Civile regionale, dopo quella di ieri, ha emesso una nuova allerta meteo.

Fronte temporalesco in arrivo: nuova allerta meteo. Attese forti precipitazioni sul Lecchese

Un’ampia area depressionaria in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale determina un graduale ingresso di aria più fresca in quota e progressivo aumento dell'instabilità. Dalle prime ore del pomeriggio di oggi 26/07, sono attese precipitazioni sparse, anche di moderata o localmente forte intensità, a carattere temporalesco sui rilievi alpini e prealpini e con maggior probabilità sui settori centro-orientali. Nelle ore tardo pomeridiane e serali, i temporali potranno interessare anche i settori della pianura, a partire dalla parte orientale, e successivamente si estenderanno a Ovest in tarda serata - si legge ne documento di allertamento di oggi, martedì 26 luglio 2022 - Si prevede inoltre, dal tardo pomeriggio, un rinforzo della ventilazione da Est diffusamente in pianura e fascia pedemontana, associato agli eventi temporaleschi. I venti si intensificheranno a partire dai settori orientali e a interessare in serata anche la parte centro-occidentale. Sono attese velocità medie della ventilazione fino a 40 km/h e raffiche fino a 70 km/h, con particolare riferimento alla parte centro-orientale".

Le conseguenze del fronte temporalesco

La previsione è confermata anche da Centro Meteorologico Lombardo. "Massima attenzione all’eventualità di allagamenti nei tessuti urbani di pianura (occhio ai sottopassi!!), dove il deflusso delle acque piovane è più complicato. L’area che stimiamo a maggiore rischio in tal senso è quella a ridosso del corso dell’Adda, tra centro-est Milanese, Brianza Lecchese, Bassa Bergamasca e Lodigiano/Cremasco, indicativamente tra le ore 22 e le 2 di notte".

Le previsioni per i prossimi giorni

Anche nel corso della giornata di domani 27/07, persisteranno condizioni di instabilità, associate ad un flusso occidentale in quota. Nella notte saranno possibili precipitazioni a carattere temporalesco, più probabili sulla parte occidentale della pianura e fascia prealpina. Nel corso del pomeriggio attesa nuova instabilità con rovesci o temporali sparsi di moderata intensità a interessare prevalentemente i settori alpini e prealpini. Sarà possibile un rinforzo della ventilazione da Nord nella notte sulla pianura occidentale che andrà ad attenuarsi tra mattinata e primo pomeriggio da Est sulla pianura orientale. Secondo gli attuali scenari di previsione per la giornata del 28/07, è atteso un nuovo impulso perturbato sul Nord Italia che favorirà rovesci o temporali da sparsi a diffusi con maggior probabilità sui rilievi.

Foto di copertina Centro Meteorologico Lombardo