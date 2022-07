In arrivo forti temporali: scatta l'allerta meteo. Come abbiamo anticipato qualche ora fa la calura dovrebbe avere le ore contate grazie all'arrivo di una perturbazione che coinvolgerà tanto il Lecchese quanto l'intera Lombardia. Per questo la sala operativa della Protezione civile ha emesso una allerta gialla

In arrivo forti temporali: scatta l'allerta meteo della Protezione Civile

"Per il pomeriggio di oggi 25/07 è atteso un aumento dell’instabilità a partire dai rilievi, con precipitazioni sparse che, nel corso del pomeriggio-sera, potranno interessare anche i restanti settori - si legge nel documento di allertamento - Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Sono inoltre previsti venti in rinforzo in pianura e su Pavese, mentre in montagna la ventilazione sarà debole o moderate da Ovest/Sud-ovest".

Le previsioni per domani

"Per la giornata di domani 26/07 permarranno condizioni di instabilità per gran parte della giornata con precipitazioni sparse che, a più riprese, interesseranno irregolarmente gran parte della regione. Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Si segnala, durante il corso della giornata, il rinforzo dei venti in pianura, mentre In montagna si attendono venti deboli o moderati. Si sottolinea che saranno possibili ovunque raffiche oltre i 60 km/h anche associate ai fenomeni temporaleschi" spiegano ancora dalla centrale operativa della Protezione civile.

Instabilità anche il 27

"Secondo gli attuali scenari di previsione è attesa la permanenza di condizioni di instabilità su tutta la regione anche per la giornata del 27/07, con precipitazioni a carattere sparso di rovescio e temporale. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti orientali nella seconda parte della giornata".