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La perturbazione atlantica ha raggiunto il territorio lecchese nella serata di ieri e oggi, mercoledì 25 novembre 2026, porterà piogge in pianura e nevicate sulle montagne. A Valcava, dove la neve ha già iniziato a cadere, è entrato in azione lo spalaneve per mantenere percorribili le strade.

Fiocchi sulle montagne lecchesi: a Valcava è già in azione lo spalaneve

A fare il punto sulla situazione sono gli esperti meteo di Valle San Martino, che spiegano: «Ci ha raggiunto nella serata di ieri una perturbazione atlantica che ci terrà compagnia tutta la giornata odierna con piogge deboli/moderate al piano e neve sulle nostre montagne».

La giornata si preannuncia perturbata, «con il clou delle precipitazioni che dovrebbe essere in serata». La quota neve si attesterà inizialmente intorno ai 1.000-1.100 metri, per poi salire nel corso della serata fino a 1.250-1.300 metri. «Sono attesi all’incirca 10/15 centimetri di neve a Valcava paese», aggiungono gli esperti.

Sul fronte delle temperature, i valori minimi resteranno stazionari, mentre le massime saranno in calo: in pianura non si supereranno i 6-7 gradi. Lo zero termico, nelle ore centrali della giornata, si assesterà tra i 1.200 e i 1.300 metri.

«Venti in quota moderati da W, al piano deboli/moderati da est», conclude il bollettino.