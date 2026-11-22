Aggiungi Prima Lecco alle tue fonti preferite

La perturbazione che sta interessando il Lecchese ha portato la neve sulle montagne del territorio. Dalle Grigne al Resegone, passando per Valcava, le cime si sono risvegliate imbiancate, regalando uno scenario tipicamente invernale. Le precipitazioni, che hanno interessato la Lombardia in modo diffuso tra la notte e la mattinata di oggi, domenica 22 novembre, sono però destinate ad attenuarsi progressivamente.

GUARDA LA GALLERY (7 foto) ← →

La perturbazione porta la neve sulle vette lecchesi: imbiancate Grigne, Resegone e Valcava. Ora attesi forti venti, allerta gialla

Ma cosa ci riserva ora il meteo? La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per vento, con possibili raffiche particolarmente intense tra la serata di oggi e la giornata di domani, lunedì 23 novembre 2026.

Nel corso del pomeriggio di oggi, domenica 22 novembre 2026 è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le correnti in quota ruoteranno da Nord-Ovest e le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso Est, esaurendosi in serata. Soltanto sui rilievi di confine potranno persistere fenomeni residui.

A preoccupare sarà soprattutto il vento. Tra la sera e la notte sono attesi rinforzi anche a carattere favonico, con raffiche localmente superiori ai 70 chilometri orari. L’intensificazione interesserà in particolare i settori nord-occidentali della regione e la Bassa Pianura Orientale, ma la ventilazione potrà farsi sentire anche sul territorio lecchese.

Per domani, lunedì 23 novembre, è previsto tempo stabile, con generale assenza di precipitazioni significative. Il vento continuerà tuttavia a interessare i rilievi, con raffiche anche forti e molto forti. Già dal mattino è attesa una graduale attenuazione, anche se in alcune zone la ventilazione resterà sostenuta. Sulle aree maggiormente esposte potranno essere raggiunti valori compresi tra 70 e 90 chilometri orari.

Dopo la parentesi perturbata e la prima comparsa della neve sulle montagne lecchesi, dunque, la settimana si apre all’insegna del miglioramento, ma con l’attenzione rivolta alle raffiche di vento.