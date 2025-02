Per il weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, il Centro Regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia raccomanda, come sempre, la massima prudenza a chi ha intenzione di avventurarsi in montagna.

Bollettino Neve e Valanghe Lombardia per il 22e e 23 febbraio

Negli ultimi giorni, le condizioni meteorologiche hanno favorito un miglioramento del consolidamento del manto nevoso su tutti i settori e a qualsiasi quota. L’alternanza di giornate più calde e notti fredde ha permesso alla neve di stabilizzarsi, formando strati interni compatti e solidi.

Sui settori prealpini non ci saranno problemi di stabilità particolarmente significativi. L’innevamento, infatti, rimane scarso e al di sotto della media stagionale. La situazione è diversa sulle Alpi e sulle Orobie, dove la neve si presenta distribuita in modo irregolare a causa del forte vento dei giorni scorsi. Nelle zone in ombra si trova neve sgranata e ricostruita, mentre altrove ci sono croste superficiali formate dal vento e dai cicli di umidificazione e rigelo.

Bisogna prestare attenzione soprattutto nei pendii più ripidi sottovento, dove potrebbero esserci alcuni lastroni instabili, anche se difficilmente si staccheranno senza un forte sovraccarico.

Prima di mettersi in cammino, è fondamentale consultare gli aggiornamenti del bollettino neve e valanghe sul sito di Arpa Lombardia e dare un’occhiata alle previsioni del tempo. È importante evitare le zone a rischio e pianificare l’escursione con attenzione. Non dimenticate mai l’attrezzatura di sicurezza: ARTVA, pala e sonda sono indispensabili per affrontare la montagna in sicurezza.

Qui la situazione la scorsa settimana