Alpini di Carenno donano 75 tute tyvek alla Pneumologia del Mandic FOTO

Gli alpini di Carenno hanno donato 75 tute in materiale tyvek alla Pneumologia dell’ospedale di Merate.

Il dono degli alpini di Carenno al Mandic

Come riporta il giornale online primamerate.it, in questo fine settimana gli alpini di Carenno hanno donato 75 tute in materiale tyvek alla Pneumologia dell’ospedale di Merate. Un gesto di grande solidarietà, che ancora una volta dimostra il sostegno del gruppo al Mandic nella guerra contro il Coronavirus. Già a fine marzo, infatti, le Penne Nere di Carenno avevano donato tute e calzari al personale sanitario del reparto, rispondendo a un appello lanciato dall’Associazione per la Lotta contro l’Insufficienza Respiratoria. In quell’occasione il capogruppo Mirco Bussolati aveva consegnato al primario Daniele Colombo una cinquantina di calzari e una ventina di tute tyvek. Questa volta, invece, le tute donate dagli alpini sono state ben 75, regalo che medici e infermieri hanno accolto con profonda riconoscenza.