Il colosso Technoprobe cerca nuove risorse: tutte le informazioni

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Ecco come partecipare alla seconda edizione della Summer Job

Technoprobe, azienda leader internazionale nel settore della microelettronica e del testing dei semiconduttori con sede a Cernusco Lombardone e recentemente quotata in Borsa, cerca nuove risorse nell’ambito della produzione, senza porre limiti alle candidature. Così dà il via alla nuova edizione della Summer Job.

l colosso Technoprobe cerca nuove risorse tra le province di Como, Varese, Lecco e Monza

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è aperta agli studenti, giovani lavoratori e chiunque voglia mettersi alla prova, con preferenza di provenienza dalle province di Lecco, Monza e Brianza, Como e Varese. Inoltre, non ci sono requisiti di formazione, non è necessario avere competenze vincolanti e non ci sono limiti di età tranne essere già maggiorenni.

L’obiettivo della Summer Job è quello di avvicinare coloro che vi partecipano al mondo del lavoro: le persone che verranno scelte lavoreranno in un periodo compreso tra maggio e ottobre 2022 come operatori di produzione principalmente presso la sede di Cernusco

Lombardone ma anche ad Agrate e svolgeranno mansioni che ricoprono una molteplicità di ambiti.

La prima edizione della Summer Job ha riscosso un grande successo: Technoprobe ha ricevuto più di 300 candidature. In seguito all’esperienza dello scorso anno il 60% di coloro che sono stati selezionati per svolgere la Summer Job sono stati poi confermati con un’assunzione presso l’azienda.

Per partecipare alla seconda edizione della Summer Job è possibile inviare la propria candidatura dalla pagina dedicata sul sito di Technoprobe.