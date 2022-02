Technoprobe ha debuttato in Borsa: occhi lucidi e applausi al rintocco della campana

Eccellenze lecchesi

Il Gruppo impiega attualmente circa 2.200 dipendenti

Una mattinata straordinaria quella di oggi, martedì 15 febbraio 2022 per la il Lecchese e la Brianza. Technoprobe, storica azienda per la progettazione e produzione di Probe Card per il testing dei microchip con sede a Cernusco Lombardone e con un ventennale percorso alle spalle, é stata quotata in Borsa a Milano.

Technoprobe ha debuttato in Borsa

Alle 9 sono state aperte con successo le negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Alla cerimonia che si è tenuta a Palazzo Mezzanotte in piazza Affari a Milano erano presenti l’Assessore regionale per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, il Presidente di Confindustria Lecco-Sondrio Lorenzo Riva, Andrea Sironi Presidente e Fabrizio Testa CEO di Borsa Italiana, per Technoprobe il CEO Stefano Felici, il General Manager Roberto Crippa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cristiano Crippa e il fondatore e Presidente Onorario Giuseppe Crippa.

Occhi lucidi e applausi al rintocco della campana

"Siamo soddisfatti nell’intraprendere questo percorso che ci darà maggior visibilità e aprirà a nuove opportunità. Coerentemente con il nostro spirito, ogni progetto è una sfida da vincere - ha commentato il Ceo Felici - Viviamo quindi anche questo passo come l’inizio di un viaggio che ci deve portare a far crescere Technoprobe, a dare più opportunità alle donne e agli uomini che ci lavorano e maggiore forza al grande universo di competenze che la animano”.

Occhi lucidi, commozione e tanti applausi al momento del tradizionale rintocco della campana.

L'assessore Fabrizio Sala

"Quello di Technoprobe - ha commentato l'assessore Fabrizio Sala - è un percorso da sogno: la crescita strepitosa di questa azienda rappresenta un modello di eccellenza che ci rende orgogliosi in tutto il mondo. Congratulazioni alla famiglia Crippa che rappresenta al meglio lo spirito imprenditoriale e visionario del nostro territorio, al CEO e a tutta l'azienda".

L'azienda

La quotazione a Piazza Affari è destinata a far crescere ulteriormente il colosso di Cernusco, che, come è noto, è stato costituito nel 1996 da un’idea imprenditoriale del suo fondatore Giuseppe Crippa.

In Italia il Gruppo ha la sua sede legale a Cernusco, dove è presente anche un centro produttivo che occupa una superficie coperta di circa 20.000 mq. Il Gruppo ha altri due stabilimenti produttivi in Italia: il primo di circa 4.000 mq ad Agrate Brianza, operativo da luglio 2021, e il secondo di circa 5.000 mq ad Osnago, che entrerà in funzione nel primo trimestre 2022. Technoprobe dispone infine di altre 11 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa, Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina e Singapore) e Stati Uniti. I principali produttori al mondo di semiconduttori sono clienti.

Il Gruppo impiega attualmente circa 2.200 dipendenti di cui oltre 1.300 in Italia e nel 2020 ha generato ricavi pari a 329 milioni di euro. Il colosso brianzolo dispone di oltre 500 brevetti proprietari e sviluppa oltre 100 nuovi progetti ogni mese.