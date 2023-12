Geneco Group ha acquistato il 100% delle quote della storica La Termotecnica. L’azienda di Seregno è una solida realtà specializzata nel settore per gli investimenti di efficientamento energetico e smaltimento dell’amianto, è in continua crescita e da pochi mesi si è trasferita dalla vecchia sede di Carate Brianza nel nuovo headquarter di via Messina a Seregno.

Geneco ha acquistato La Termotecnica

«Collaboriamo da anni con La Termotecnica e questa acquisizione è avvenuta in modo naturale - ci ha spiegato Leonardo Mormandi, 39 anni, presidente e fondatore di Geneco Group - Il comparto dell’efficienza energetica si è sviluppato molto negli ultimi tempi e anche per il futuro le prospettive sono molto interessanti. Entrambe le aziende operano prevalentemente nel settore industriale, siamo complementari e insieme possiamo crescere ulteriormente. Questo è un accordo che farà bene a entrambe. La Termotecnica, nel campo dell'efficientamento energetico, è sempre stata più orientata negli aspetti idraulici, negli impianti di riscaldamento e raffrescamento; caratteristica che ben si integra con la nostra azienda».

Geneco occupa 25 dipendenti, si avvale di una rete di 14 commerciali con un indotto stimato in circa 50 persone. L’azienda di Seregno - che ha pure un ufficio di rappresentanza in Messico - ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato che sfiora i 10 milioni di euro e conta di arrivare a quota 11 milioni nel 2023. La Termotecnica conta su 6 collaboratori. Gli obiettivi a medio termine, soprattutto dopo questo matrimonio, sono molto ambiziosi. «L’obiettivo è quello di superare i 15 milioni di fatturato nel 2024 ma soprattutto di offrire ai clienti un servizio sempre più completo in un mercato in espansione ma competitivo», ha sottolineato Marcello Dama, General Manager di Geneco Group che ha coordinato in prima persona l’acquisizione.

La Termotecnica è un piccolo gioiello. «È un’azienda che conosco da molti anni, il suo fondatore Renzo Ghisleni, recentemente scomparso, è stato un imprenditore illuminato. Il prossimo anno festeggerà i 50 anni di attività e approfitteremo di questo anniversario per valorizzare La Termotecnica all’interno del nostro gruppo tanto che molto probabilmente manterremo aperta anche la sede di Robbiate. Questo matrimonio, ovviamente, genererà sinergie utili a entrambe le realtà, ma, come sottolineavo prima, ci permetterà di offrire ai clienti un servizio chiavi in mano, più efficiente e competitivo, garantendo i più elevati standard di sicurezza con una rete di professionisti altamente qualificati e specializzati», ha concluso Mormandi.