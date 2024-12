Continua il viaggio alla scoperta di “Business PMI” - le aziende che danno valore al nostro territorio, per conoscere le Piccole e Medie Imprese lecchesi. L'approfondimento di oggi è dedicato al Colorificio Brianza Car.

Colorificio Brianza Car: molto più di un semplice negozio di vernici e pitture

Se avete mai avuto bisogno di verniciare la vostra auto, oppure di rivolgervi a un carrozziere anche solo per riparare una banale ammaccatura alla scocca, allora ci sono buone probabilità che il professionista al quale vi siete rivolti abbia utilizzato i materiali fornitigli dal Colorificio Brianza Car.

Una volta varcata la soglia della sede principale, in via Mario Greppi a Robbiate, potreste pensare di essere appena entra- ti all’interno di uno tra i più classici dei colorifici: sugli scaffali prodotti utili per chi è appassionato di hobbistica, piccole ristrutturazioni o belle arti. Quello che però offre il “dietro le quinte” di questa florida azienda “made in Brianza” è uno scenario da leader nel mercato lombardo della vendita di prodotti e servizi per carrozzeria, industria e nautica. Non si spiegherebbe, altrimenti, un fatturato costantemente in crescita che nel 2023 ha raggiunto quota 8,658 milioni di euro.

Il Colorificio Brianza Car fu fondato nel 1981 grazie a un’intuizione dei coniugi Annamaria Riva e Gianbattista Gilardoni il quale, prima di allora e per circa vent’anni, aveva girato in lungo e in largo l’Italia per promuovere tra le principali carrozzerie del Bel Paese le nuove tecniche di verniciatura delle automobili. L’epoca era quella in cui per le strade cominciavano a circolare le prime scocche metallizzate. A partire dal 1981, quando Gilardoni da carrozziere è passato a tecnico di carrozzeria e poi a quello di agente di commercio, decise di reinventarsi imprenditore, l’espansione del Colorificio Brianza Car è stata rapida e costante. Nel giro di pochi anni, dopo il trasferimento della sede principale da Merate a Robbiate nel 1985, Gi- lardoni aprì ben tre filiali: nel 1988 la Market Color di Cassano d’Adda, nel 1987 un terzo stabilimento a Gorle e nel 2006 il cosiddetto “Brianza 3” di Giussano. Oggi le divisioni dell’azienda sono due: quella di Robbiate (mille metri quadri di capannone, oltre al negozio) e quella di Gorle (700 metri quadri). Ci troviamo perciò di fronte a una delle imprese di questo settore tra le più fornite e professionali della Brianza. Ma nonostante la crescita esponenziale e gli ampliamenti, l’azienda è rimasta fedele al mantra secondo il quale per avere successo occorre continuare a professare una gestione famigliare del business.

È proprio il concetto di “conduzione familiare” quella che ha permesso, come sottolinea Sonia Gilardoni, socia dell’azienda al pari delle sorelle Milena e Gloriana, con la madre Annamaria, «di mantenere un forte legame con i nostri clienti». «Il primo obiettivo è da sempre quello di consolidare il nostro business cercando ogni anno di migliorarci e innovarci, ma rimanendo sempre con i piedi per terra - prosegue Sonia Gilardoni - Il core business della nostra azienda è, infatti, la fidelizzazione dei clienti, alcuni dei quali sono con noi da decenni». Attraverso il preziosissimo apporto di due im- piegati amministrativi, dieci addetti tra magaz- zinieri e consegnatari, tre tecnici e due agenti commerciali, il Colorificio Brianza Car è oggi in grado di fornire i propri materiali e i propri servizi a centinaia di carrozzerie (ma non solo) lombarde e italiane. Ma c’è di più; da anni, e specialmente da quando a gestire l’azienda è subentrata la seconda generazione dei Gilardoni, anche il ruolo sociale si

è intensificato.

Il Colorificio Brianza Car è, infatti, partner di numerose manifestazioni, molte delle quali a scopo benefico, che si tengono sul territorio meratese. Tra i sodalizi ormai consolidati spiccano quelli con le associazioni Aido e Croce Rossa.