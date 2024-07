Un pranzo per dire grazie a chi ha deciso di mettersi a disposizione dedicando parte del proprio tempo libero ad un impegno sociale. A Robbiate, lo SPI CGIL Lecco ha invitato come da tradizione i suoi volontari per un momento di incontro e di festa, un riconoscimento per il fondamentale lavoro svolto.

Spi Cgil in festa: un pranzo per dire grazie ai volontari

“Un’occasione che si rinnova ormai da qualche anno. Ci ritroviamo insieme dopo una stagione veramente impegnativa e faticosa – spiega Pinuccia Cogliardi, segretaria generale dello SPI CGIL Lecco – E’ un atto dovuto ringraziare un gruppo coeso di volontari sempre più numeroso, che si mette a disposizione con generosità per stare al fianco di chi ha bisogno, di chi chiede un sostegno. Un gruppo determinato nel mobilitarsi per chiedere attenzione e risposte alle numerose questioni che emergono in modo sempre più preoccupante, una fra tutte la tutela del diritto alla salute. Ma anche attivo nell’ animare il territorio a cominciare dalle numerose iniziative dell’area del benessere e dell’inclusione sociale”.

A partecipare all’incontro conviviale 120 volontari, una buona rappresentanza delle tante persone che affiancano lo Spi Cgil nelle sue 13 sedi e nei numerosi luoghi dove si realizzano le permanenze.

Presente anche il segretario generale della Cgil di Lecco, Diego Riva, e tutta la segreteria confederale. Anche da loro un riconoscimento e un ringraziamento ai volontari dello Spi, punto di riferimento e risorsa per l’intera organizzazione.

A chiudere la bella giornata di festa, il taglio della torta con il logo dello SPI.