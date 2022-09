Emergenza energia e futuro del superbonus: imprenditori a confronto. Il prossimo lunedì 12 settembre dalle 17 alle 19, a Lariofiere, in viale Resegone, in sala Lario, andrà in scena un dibattito dedicato ai professionisti e alle imprese del territorio.

LEGGI ANCHE Crisi energetica e caro bollette: aumenta la cassa integrazione a Lecco

A Lariofiere dibattito sull'emergenza energia e futuro del superbonus

Ci sarà un'analisi e un confronto tra i principali rappresentanti di imprese e professionisti di cinque provincie lombarde (Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese) per individuare ed attuare rapide soluzioni a beneficio del territorio. Come abbassare le bollette e ridurre la nostra dipendenza energetica? Come rendere la misura del superbonus strutturale, garantendo sia la sostenibilità per lo Stato sia gli interessi per le imprese, tecnici e proprietari di casa?

A Lariofiere dibattito sull'emergenza energia e futuro del superbonus

Ci sarà un'analisi e un confronto tra i principali rappresentanti di imprese e professionisti di cinque provincie lombarde (Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese) per individuare ed attuare rapide soluzioni a beneficio del territorio. Come abbassare le bollette e ridurre la nostra dipendenza energetica? Come rendere la misura del superbonus strutturale, garantendo sia la sostenibilità per lo Stato sia gli interessi per le imprese, tecnici e proprietari di casa? L'incontro è dedicato ai professionisti e alle imprese del territorio, finalizzato anche a comprendere la soluzioni proposte dalla politica per il rilancio della competitività e la prospettiva delle future detrazioni fiscali in edilizia per i prossimi anni.

Ad introdurre sarà Fabio Dadati, presidente di Lariofiere

Interverranno il senatore Paolo Arrigoni, l'onorevole Giovanni Currò, l'onorevole Chiara Braga, il presidente del Collegio provinciale dei Geometri di Como, Corrado Mascetti, il presidente dell'associazione libere professioni Cup, Antonio Rocca, il presidente Confartigianato Como settore costruzioni e vice presidente nazionale Anaepa, Virgilio Fagioli, il presidente Ance Lecco Sondrio, Sergio Piazza, l'amministratore delegato Randstad Italia, Marco Ceresa, il presidente del Collegio provinciale Geometri di Sondrio, Giorgio Lanzini, il collega di Monza e Brianza, Michele Specchio e quello di Lecco, Ernesto Alessandro Baragetti.

Come partecipare

Occorre prenotare scrivendo a ciucciodevis@gmail.com. Per informazioni scrivere a info@geonetworkformazione.it o telefonate 0187622198.