Confcommercio Lecco, esordio regionale per Fabio Dadati a Milano con Carlo Sangalli

Esordio regionale per il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati. Nella giornata di venerdì 26 giugno 2026, infatti, il nuovo “numero uno” dell’associazione di piazza Garibaldi ha partecipato a Milano al Consiglio e all’Assemblea di Confcommercio Lombardia, realtà che unisce le 10 associazioni territoriali lombarde di Confcommercio.
Prima di prendere parte ai lavori, il presidente Fabio Dadati ha avuto – insieme al direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – un incontro riservato con il presidente di Confcommercio Lombardia (e presidente nazionale di Confcommercio), Carlo Sangalli.
“Ringrazio il presidente Sangalli di avermi accolto prima del Consiglio e dell’Assemblea – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati – Abbiamo avuto modo di confrontarci e di approfondire alcuni dei temi di attualità per il terziario di mercato che rappresentiamo. Carlo Sangalli è una guida sicura e autorevole, apprezzata e riconosciuta in ogni ambito regionale e nazionale”.
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Il presidente Carlo Sangalli, durante i lavori istituzionali del 26 giugno, ha avuto modo di affrontare i principali argomenti di attualità: dal valore dei negozi di vicinato alla necessità di un intervento per frenare le troppe tasse e la troppa burocrazia, passando per il rispetto dei principi della concorrenza (secondo il principio più volte enunciato in questi anni “Stesso mercato, stesse regole”) e per le sfide dell’intelligenza artificiale.