Fabio Dadati è stato eletto nuovo presidente di Confcommercio Lecco per il quinquennio 2026–2031. L’elezione è avvenuta nel corso del Consiglio direttivo dell’associazione, svoltosi nella serata di mercoledì 3 giugno 2026 nella sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco. Fabio Dadati subentra a Antonio Peccati, che ha guidato Confcommercio Lecco dal 2016 al 2026.

Confcommercio Lecco: Fabio Dadati è il nuovo presidente

Aprendo i lavori, il presidente uscente Antonio Peccati ha dichiarato: “Sono stati dieci anni molto belli: sono molto soddisfatto di quello che abbiamo costruito insieme. Continuerò a dare il mio contributo: per l’associazione ci sarò sempre”. Dopo gli interventi del past president Peppino Ciresa e del membro di Giunta Sergio Colombo, che hanno ringraziato Antonio Peccati per il decennio alla guida dell’associazione, ha preso la parola il candidato alla presidenza Fabio Dadati, 61 anni, imprenditore lecchese nel settore della ristorazione e della ricettività, attuale membro della Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco e già presidente di Lariofiere (2019–2025).

Nel suo intervento, Fabio Dadati ha sottolineato: “Quella che mi affidate è una responsabilità importante di cui sono consapevole, che richiede impegno, condivisione, presenza, visione. Sento la vostra fiducia e voglio dare continuità all’eccellente lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Tutto ciò che posso fare lo farò, non mi risparmierò”. Ha inoltre ribadito l’importanza del lavoro di squadra e della continuità gestionale, richiamando la crescita dell’associazione negli ultimi vent’anni sotto le precedenti presidenze di Peppino Ciresa e Antonio Peccati.

Il Consiglio generale ha poi eletto all’unanimità Fabio Dadati alla presidenza di Confcommercio Lecco per il quinquennio 2026–2031.

Successivamente sono stati nominati i tre vicepresidenti:

Angelo Belgeri , per il Commercio

, per il Commercio Severino Beri , per il Turismo

, per il Turismo Antonio Peccati, per i Servizi

Sono stati inoltre eletti membri di Giunta Mattia Maddaluno e Peppino Ciresa, mentre il presidente ha indicato ulteriori componenti: Claudio Somaruga, Sergio Colombo e Silvia Nessi.

A conclusione della seduta è stato trasmesso un video messaggio del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, che ha ringraziato Antonio Peccati per il lavoro svolto e augurato buon lavoro al nuovo presidente Fabio Dadati.