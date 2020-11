Compra e ordina nei tuoi negozi di fiducia e accendi la tua città VIDEO

Compra e ordina nei tuoi negozi di fiducia e accendi la tua città.

“I tuoi negozi di fiducia sono sempre con te. Compra e ordina nei tuoi negozi preferiti e accendi le luci della tua città”. E’ l’invito lanciato in un video molto efficace realizzato in collaborazione con Confcommercio Lombardia e diffuso tramite i propri canali anche da Confcommercio Lecco.

Una scelta che punta a dare visibilità agli esercizi di vicinato a cui da sempre l’associazione di piazza Garibaldi presta grande attenzione. “Si tratta di un video molto bello che abbiamo condiviso e diffuso e che racchiude, in poche immagini molto significative, l’importanza dei negozi presenti nelle nostre città e nei nostri paesi – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – In questo periodo, reso così drammatico e complesso dall’emergenza Covid-19, la presenza di questi esercizi di vicinato è ancora più a rischio e quindi va difesa e tutelata con ancora più forza, visto il loro ruolo economico e sociale. Così come crediamo che anche i cittadini e i consumatori debbano andare a premiare queste realtà locali, acquistando e ordinando nel negozio vicino a casa o lungo la strada che si percorre per andare al lavoro. Si tratta di una scelta che in questo momento è ancora più fondamentale che in passato e che serve anche a tenere vive le nostre città”.

Black Friday e Natale

E aggiunge: “Anche in vista del Black Friday o dell’acquisto dei regali di Natale, è importante comprare o ordinare nei negozi che si affacciano sulle nostre vie e che con le loro vetrine illuminano le nostre strade, evitando di rivolgersi alle grandi piattaforme internazionali che non pagano le tasse in Italia. In questo senso, condivido in pieno l’appello del nostro presidente nazionale Carlo Sangalli che ha invitato il Governo a mettere in campo una “web tax” in grado di difendere il commercio di prossimità dai giganti di internet”.

“Io compro sotto casa”

In quest’ottica si inserisce anche un progetto lanciato negli scorsi mesi da Confcommercio Lecco, ovvero “Io compro sotto casa”, una piattaforma che offre una ulteriore opportunità a quei negozi di vicinato della provincia che vogliono farsi conoscere. Una vetrina virtuale, gratuita per gli associati di Confcommercio Lecco, per promuovere i propri servizi, valorizzare la propria attività e farsi conoscere da nuovi clienti.

L’iniziativa – che viaggia verso le 250 adesioni con ingressi pressoché giornalieri – è promossa sul sito dell’associazione all’indirizzo https://www.confcommerciolecco.it/io-compro-sotto-casa/ ed è divisa in 5 macro-categorie (Abbigliamento e Accessori; Alimentari; Bar e Ristoranti; Tutto per la casa; Altre attività) a loro volta ripartite in sottogruppi merceologici. Da giugno, quando è stata promossa, la piattaforma “Io compro sotto casa: acquisto vicino e sicuro” ha finora registrato oltre 18mila accessi. Ogni esercizio è geolocalizzato e nel proprio spazio dedicato può mostrare una propria immagine corredata dal numero di telefono fisso del negozio, dal cellulare (dedicato a prenotazioni/consegne) e dall’indirizzo internet. Per aderire alla piattaforma i negozi devono compilare un form presente sul sito con i dati richiesti e inviare una foto dell’esterno del locale all’indirizzo marketing@ascom.lecco.it