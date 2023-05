Performing arts: 80 mila Euro di contributi con il fondo Arti dal Vivo

Assommano a ben 180 mila Euro i contributi che il Fondo “Arti dal Vivo” - costituito a fine 2021 da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Larioreti Holding e Acinque - ha deliberato di erogare sul Bando 2023 a favore dei progetti relativi alle performing arts sul territorio della provincia di Lecco.

Bando “Arti dal Vivo” 2023

Dopo aver distribuito nel 2022 270 mila Euro complessivamente su due bandi, quest’anno il Fondo “Arti dal Vivo” ha dunque messo a disposizione delle realtà che promuovono eventi di teatro, musica e danza in ambito provinciale un altro significato contributo (e precisamente 90 mila Euro Fondazione Comunitaria del Lecchese, 55 mila Lario Reti Holding e 35 mila Euro Acinque) per sostenere queste attività e offrire alle comunità locali e ai turisti che frequentano le diverse aree del nostro territorio occasioni di spettacolo in ambito culturale.

180 mila Euro di contributi per le performing arts

Ben 50 le domande presentate relative ad altrettanti progetti, e tra questi 44 quelli approvati per un totale di 252 mila Euro complessivi (oltre al contributo di 180 mila Euro, i promotori dovranno raccogliere risorse per 72 mila Euro).

“Quando abbiamo proposto la costituzione di questo fondo, eravamo consapevoli dell’esigenza di sostenere e alimentare un settore, quello della produzione di spettacoli culturali dal vivo, che la pandemia aveva fortemente colpito. - spiega Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese - Il successo ottenuto lo scorso anno è stato testimoniato sia dall’elevato numero di domande presentate sui due bandi, sia dalle risorse integrative che le associazioni promotrici hanno raccolto sui loro progetti, sia infine dal successo di pubblico che i diversi eventi hanno saputo suscitare. Quest’anno abbiamo deciso di convogliare tutte le risorse su un unico bando, che si mantiene di valore particolarmente significativo, a cui hanno aderito ancora moltissime realtà, a dimostrazione dell’apprezzamento che questa scelta ha incontrato. Il livello qualitativo delle richieste si è mantenuto elevato e, siamo certi, che anche i riscontri del pubblico lo saranno. È nostro auspicio che si possa rendere strutturale questo intervento, che promuove e sostiene la ricchezza culturale del nostro territorio e la sua capacità di proposta”.

“Abbiamo osservato come, rispetto allo scorso anno, le associazioni abbiano proceduto da un lato ad ampliare la propria attività su un numero sempre maggiore di comuni, dall’altro a ricercare dove possibile sinergie anche operative. - commentano Riccardo Fasoli e Simona Piazza, in rappresentanza dei Comuni Soci di Lario Reti Holding - L’articolazione delle iniziative copre la maggior parte dei comuni della nostra provincia e garantisce quindi una proposta diffusa, realizzata da una pluralità di soggetti promotori ed estesa a tutti gli ambiti delle performing arts. Osserviamo una crescita, anche in termini di organizzazione, da parte delle associazioni promotrici: ciò evidenzia come un altro degli obiettivi che ci eravamo posti, ovvero l’accompagnamento in un percorso di sviluppo degli operatori del settore, sia stato conseguito”.

“L’impegno convinto che anche quest’anno il nostro gruppo mette in un progetto a rete come il Fondo “Arti dal Vivo” - sottolineano Marco Canzi, presidente di Acinque, e Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque Energia - va nella direzione di continuare ad investire nell’attrattività del territorio lecchese, in cui siamo storicamente presenti con le nostre attività e i nostri servizi. Ciò fa parte della mission di Acinque e della sua vocazione a portare valore aggiunto alle comunità locali in cui opera, sostenendo le eccellenze che esse esprimono nei diversi ambiti, sociale, culturale e sportivo”.

Tutti i progetti approvati

RONZINANTE ApS 2023 - 3942 IoTeatroTuSedia 2023 5.000,00 € 2.000,00 €

Ivan ZEGA, Fantomatici maestri del Brivido 2023 - 3943 IVAN ZEGA Performing Arts Memorial 2023 5.000,00 € 2.000,00 €

MIKROKOSMOS Ass. di musica e cultura ApS 2023 - 3945 Note al Museo, in cornici d'arte, storia e natura 5.000,00 € 2.000,00 €

Orchestra di FIATI DELLA BRIANZA 2023 - 3946 Water Music – L’acqua, oro blu del nostro Pianeta 4.500,00 € 1.800,00 €

Coro GRIGNA 2023 - 3952 65° Anniversario del coro Grigna 2.000,00 € 800,00 €

Parrocchia SAN GIORGIO Molteno 2023 - 3953 Musica per ripartire dal vivo con scuola e volontariato 3.500,00 € 1.400,00 €

La SARABANDA 2023 - 3955 Teatro in corte 5.000,00 € 2.000,00 €

Corpo musicale Alessandro MANZONI - Citta' di

Lecco 2023 - 3956 Band Musical Embrace 4.000,00 € 1.600,00 €

Orchestra SINFONICA DI LECCO ApS 2023 - 3957 “Musica tra monti, fiume e lago” 5.000,00 € 2.000,00 €

Associazione Gruppo Folklorico LA CAMPAGNOLA 2023 - 3958 “Sul Filo Del Ricordo... e me son che in filanda” 5.000,00 € 2.000,00 €

Associazione EARLY MUSIC Italia 2023 - 3959 Brianza Classica in provincia di Lecco - XX Edizione 1 Tempo 5.000,00 € 2.000,00 €

BriUp 2023 - 3960 BriUp Festival 5.000,00 € 2.000,00 €

IL CERCHIO TONDO APS 2023 - 3962 La Leggenda della Grigna 2023 - 16° Festival Teatro Figura 5.000,00 € 2.000,00 €

Coro Lirico MAFALDA FAVERO 2023 - 3963 Opera lirica "L'elisir d'amore" 2.500,00 € 1.000,00 €

ARCO IRIS TEATRO 2023 - 3964 Lo chiamavano Trinità 4.000,00 € 1.600,00 €

Circolo Arci La Lo.Co. ASD APS 2023 - 3965 La Lo.Co. Railwaysounds 2.500,00 € 1.000,00 €

STENDHART ssdrl 2023 - 3970 La Piccola rassegna 2023 5.000,00 € 2.000,00 €

Comitato TECA 2023 - 3972 "Nessuno escluso" 4.000,00 € 1.600,00 €

Associazione di promozione sociale Spirabilia 2023 - 3974 Le voci di Spirabilia 2023 5.000,00 € 2.000,00 €

MUSICAMORFOSI Associazione Musicale Culturale 2023 - 3975 Spiritual Music nei luoghi di culto del Lecchese 5.000,00 € 2.000,00 €

Associazione LOMBARDIA MUSICA 2023 - 3976 Musica negli ospedali 5.000,00 € 2.000,00 €

Coro Alpino LECCHESE 2023 - 3977 25° Concerto della Vittoria 2.000,00 € 800,00 €

Officine Buone OdV 2023 - 3979 Lecco Open Stage 5.000,00 € 2.000,00 €

Associazione Culturale PELAGUS 2023 - 3982 Voci e suoni in Valletta 2.000,00 € 800,00 €

Monterock 2023 - 3984 Monterock music festival 5.000,00 € 2.000,00 €

Associazione Musicale TEMA 2023 - 3985 Lecco Classica 5.000,00 € 2.000,00 €

Associazione Musicale HARMONIA GENTIUM 2023 - 3988 Rassegna corali giovanili 5.000,00 € 2.000,00 €

SCARLATTINEPROGETTI Associazione culturale 2023 - 3989 Japanese Art Experience 3.000,00 € 1.200,00 €

LTM Lecchese Turismo Manifestazioni 2023 - 3990 Lecco Canta Lucio Battisti & Mogol. 3.000,00 € 1.200,00 €

RISUONO asd aps 2023 - 3991 Toni Molesti @ Villa Sirtori - Edizione 2023! 4.000,00 € 1.600,00 €

Pro Loco di PREMANA APS 2023 - 3992 "Premana Danza" 500,00 € 200,00 €

Associazone Musicale DUOMO 2023 - 3993 Festival di musica tra lago e monti - 36a edizione 5.000,00 € 2.000,00 €

Associazione Culturale VALGRENTA APS 2023 - 3994 ll futuro del Firlinfeu 2.000,00 € 800,00 €

Associazione PAN 2023 - 3995 Tesori di storia e arte in Provincia di Lecco 4.000,00 € 1.600,00 €

Ass. TEATRO INVITO 2023 - 3996 L'ultima luna d'estate 3.000,00 € 1.200,00 €

Associazione Scuola di Musica "SAN FRANCESCO"

APS 2023 - 4005 Festival Agnesi IX edizione 5.000,00 € 2.000,00 €

Pintupi ETS ASD APS 2023 - 4007 Generazione Live 5.000,00 € 2.000,00 €

Noi per Voi 2023 - 4008 Presepe vivente 2023 3.000,00 € 1.200,00 €

PICCOLI IDILLI 2023 - 4009 CAFFEINE-incontri con la danza - XIV edizione 5.000,00 € 2.000,00 €

IlfiloTeatro APS 2023 - 4011 Teatro al Chiostro 1.500,00 € 600,00 €

Associazione A.Gi.Mus.-sezione Lombardia 2023 - 4012 Percorsi Musicali in Lombardia: la provincia di Lecco 5.000,00 € 2.000,00 €

RES MUSICA 2023 - 4013 MEDFEST 2023 - Medioevo festival 5.000,00 € 2.000,00 €

Auser Leucum ODV 2023 - 4014 “MUSIK-IERI” 5.000,00 € 2.000,00 €

Coro SAN GIORGIO 2023 - 4015 “ Metà mondo son donne - La donna nella musica e nell’arte” 5.000,00 € 2.000,00 €

TOTALE 180.000,00 € 72.000,00 €