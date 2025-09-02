Il documentario su Pablo Atchugarry, cittadino benemerito di Lecco, racconta la nascita della sua opera simbolo di pace e sarà presentato in anteprima alla città prima della messa in onda su Sky Arte.

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, arriva il documentario “La Colomba della Pace”, diretto da Nicola Rota e dedicato all’artista di fama internazionale Pablo Atchugarry, cittadino benemerito di Lecco dal 2022. Il film sarà trasmesso sabato 21 settembre 2025 alle 21.15 su Sky Arte, disponibile in streaming su NOW e On Demand.

Il documentario offre uno sguardo profondo sulla visione artistica e sul processo creativo di Atchugarry, seguendo da vicino la realizzazione di un’opera che diventa simbolo universale di pace. Attraverso riprese suggestive e poetiche nell’atelier dell’artista, nella sua casa museo di Lecco, sulle sponde del Lago di Como e nell’Abbazia di Rosazzo (UD), il film cattura il delicato dialogo tra idea e materia, tra marmo e bronzo, mostrando la pazienza, la tecnica e la sensibilità che guidano ogni gesto creativo.

Pablo Atchugarry: “La Colomba della Pace” in anteprima a Lecco e su Sky

L’anteprima del documentario si terrà venerdì 12 settembre 2025 alle 18.00 al Cinema Aquilone di Lecco, alla presenza del regista, della troupe e dello stesso Pablo Atchugarry. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, offrendo al pubblico un’occasione unica di incontrare l’artista e scoprire da vicino il dietro le quinte della creazione di un’opera così significativa.

“La Colomba della Pace” racconta il percorso creativo di Atchugarry, iniziato con l’idea di trasformare un simbolo di dolore e violenza in un messaggio di speranza: una polena in bronzo raffigurante un’aquila nazista, recuperata dal relitto di una nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale. Di fronte alle resistenze a questo potente gesto simbolico, l’artista ha scelto di seguire un nuovo percorso creativo, catturato dal documentario attraverso immagini evocative, interviste intime e riflessioni profonde sull’arte, sulla memoria storica e sulla capacità dell’uomo di riscattarsi attraverso la bellezza.

Il documentario sottolinea anche come la carriera di Atchugarry abbia avuto un forte legame con la città di Lecco: la sua arte è stata protagonista di una splendida mostra antologica ospitata nel 2023 a Palazzo delle Paure, evento che ha celebrato l’intero percorso artistico dell’artista e il suo contributo culturale alla città.

Dal suo atelier di Lecco fino al riconoscimento internazionale, il viaggio artistico di Atchugarry mette in luce la resilienza e il potere trasformativo dell’arte nell’affrontare temi universali come la pace e l’umanità. La narrazione invita lo spettatore a immergersi nel delicato equilibrio tra maestria tecnica e profondità emotiva, offrendo una riflessione intensa su come la creatività e la determinazione possano contribuire a plasmare il mondo.