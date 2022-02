Ambiente

Iniziativa promossa da Parco Adda Nord insieme a Legambiente Lecco, C.R.O.S. Varenna e FotoLibera di Merate

Il Parco Adda Nord insieme a Legambiente Lecco, C.R.O.S. Varenna e FotoLibera di Merate lancia, in occasione della Giornata Mondiale delle zone umide che è stata celebrata questa settimana, il 2 febbraio 2022, il concorso fotografico “Inverno in palude – Paesaggi, flora e fauna”.

LEGGI ANCHE La foto più bella del mondo di fenomeni meteo è stata scattata nel Lecchese

Concorso fotografico, “Inverno in palude – Paesaggi, flora e fauna”

Il concorso vuole dare espressione, attraverso scatti fotografici, alle osservazioni e alle emozioni dei tanti visitatori del Parco Adda Nord, non solo nella palude di Brivio ma anche nelle tante aree umide minori – autentici e preziosi scrigni di biodiversità – e in generale sul fiume Adda nella stagione invernale. La partecipazione è gratuita. Il concorso durerà 8 settimane fino al 31 Marzo 2022.

E’ prevista anche una apposita sezione “Fotografi in erba” per bambini e ragazzi fino a 12 anni con apposita classifica. La giuria sarà composta da un rappresentante per ogni ente/associazione che organizza. Le immagini selezionate diverranno oggetto di una mostra fotografica che sarà esposta (o proiettata) presso un luogo del Parco in data da definire. Un’ulteriore selezione sceglierà tra le immagini pervenute quelle che andranno a illustrare il calendario 2023 del Parco Adda Nord o ad abbellire le bacheche della Palude di Brivio.

La palude di Brivio

La Palude di Brivio è uno dei 2.358 SIC (Siti d'importanza comunitaria) nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) in Italia. Custodisce una ricca varietà di flora e fauna su una superficie di 300 ettari suddivisa tra i territori comunali di Brivio (LC) Cisano Bergamasco (BG), Calolziocorte (LC) e Monte Marenzo (LC). La palude sorge interamente sul territorio del Parco Adda Nord.