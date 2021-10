La foto più bella del mondo di fenomeni meteo è stata scattata nel Lecchese

Weather Photographer of the Year 2021

L'ha realizzata Giulio Montini dal santuario della Rocchetta ad Airuno.

Si chiama "Morning fog" (nebbia del mattino) ed è la foto di fenomeni atmosferici più bella del mondo. A scattarla ad Airuno è stato Giulio Montini, che ha conquistato il prestigioso premio Weather Photographer of the Year 2021.

La foto più bella del mondo scattata ad Airuno

Montini ha saputo immortalare con maestria i giochi di luce alternati a nubi e nebbia che spesso al mattino offre la palude di Airuno a ridosso dell'Adda, ben visibili soprattutto dal Santuario della Rocchetta, punto di osservazione privilegiato per gli appassionati di fotografia. Nato a Como nel 1961, Montini vive e lavora a Casnate con Bernate (Como) e nel suo curriculum vanta una lunghissima esperienza nell'ambito della fotografia e numerosi premi internazionali.

"Ore al freddo aspettando la luce giusta"

"Questa foto può essere scattata da un punto preciso - ha dichiarato Montini agli organizzatori del Weather Photographer of the Year - C'è una piccola chiesa sopra Airuno (il santuario della Rocchetta, ndr) da cui, in alcuni giorni nei mesi autunnali è possibile vedere questo spettacolo con le prime luci dell'alba. Dopo venti minuti, tutto questo scompare... Il premio mi ripaga delle tante ore trascorse al freddo alla ricerca della luce perfetta per questa foto".

