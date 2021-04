Vaccini, Sindaco contro i vertici della Regione: “Si rimangiano le promesse e perdono tempo prezioso”

Nel giorno in cui il Presidente Draghi annuncia che per le riaperture si terrà conto anche del dato vaccinazioni e non più del solo dato contagi, arriva la mannaia di Fontana e della sua regione: si faranno solo hub vaccinali massivi.

Tre strutture in tutto nel lecchese, mentre chiudono da subito 8-10 centri di prossimità molti dei quali già operativi e che hanno funzionato a dovere.

I Dirigenti di ATS-Brianza e ASST Lecco si adeguano da bravi soldatini, si rimangiano senza pudore le promesse fatte qualche giorno fa ai sindaci sul Centro di Olgiate Molgora e su tutti gli altri.

Peccato che i mitici hub massivi o non sono ancora attivi o non sono a regime e se va bene lo saranno tra due-tre settimane.

Così si cumulano altri ritardi per le vaccinazioni. Ritardi su ritardi.

Se il Centro di Olgiate avesse potuto rimanere aperto e funzionare almeno fino alla messa a regime degli hub massivi altri 3.500 cittadini circa del nostro territorio avrebbero ottenuto la vaccinazione immediata “comoda e vicina”.

Invece dovranno attendere ancora tre – quattro settimane almeno.

È assurdo ma è cosi.

E’ il tripudio ideologico del Conte Attilio, della sua Giunta e di un certo Bertolaso, né assessore né commissario, con un ruolo che ricorda quello del druido nelle antiche tribù celtiche.

Dalla Regione più colpita dal virus e più all’avanguardia ci si aspettava una mobilitazione senza precedenti nella campagna vaccinale, invece, senza precedenti è il conflitto istituzionale in atto: sindaci e medici di base uniti, da una parte, la regione dall’altra.