Centro di vaccinazione massiva alla Technoprobe: si cercano volontari

L’obiettivo, come è noto, è quello di ultimare le vaccinazioni degli over 80 entro l’11 aprile per poi dare avvio alla campagna vaccinale di massa. In provincia di Lecco il primo centro massivo che sarà attivato sarà quello di Lecco, al Palataurus, già nella giornata del 12 aprile. Seguiranno poi le attivazioni degli hub in Valsassina (a Barzio) e nel Meratese, a Cernusco Lombardone, nella ditta Technoprobe.

Centro di vaccinazione massiva alla Technoprobe: il Comune cerca volontari

Proprio per la partenza del centro di Cernusco il Comune di Merate diretto dal Sindaco Massimo Panzeri ha lanciato un appello per la ricerca di volontari che siano disponibili a partire dal 19 di aprile da lunedì a sabato su 2 turni

dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20.

Chi può aderire all’appello?

Sono diverse le categorie che possono raccogliere l’appello lanciato dal Comune, a partire da medici ed infermieri extra ATS tra medici di medicina generale o personale in pensione disponibile. E ancora medici farmacisti e in servizio presso RSA. Per continuare con volontari per accoglienza in esterno possibilmente reclutabili tra le categorie già vaccinate (almeno la prima dose)

Come presentare la candidatura

Per presentare la propria candidatura è possibile utilizzare il modulo pubblicato sul sito del Comune di Merate (oppure cliccando qui) da consegnare all’Ufficio Protocollo a mano o via mail all’indirizzo protocollo@comune.merate.lc.it preferibilmente entro venerdì 16 aprile.