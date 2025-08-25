Uomo investito e ucciso dal treno a Oggiono

tragedia

Saranno le forze dell'ordine a ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un terrificante gesto volontario.

Un grave incidente ferroviario ha fermato oggi pomeriggio i treni sulla linea Lecco-Molteno-Milano(ripristinata proprio oggi dopo un periodo di chiusra per lavori): intorno alle 13:2o, un uomo di 58 anni è stato investito a Oggiono nei pressi del passaggio a livello in via Per Molteno da parte del treno 24752 (LECCO 13:07 - MILANO PORTA GARIBALDI 14:46).

Nonostante l'intervento dei sanitari per l'uomo non c'è stato nulla da fare e ai medici non è rimasto che constatare il decesso. Saranno le forze dell'ordine a ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un terrificante gesto volontario.

Uomo investito dal treno a Oggiono

Come detto non appena dato l'allarme sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Lecco, i Carabinieri della Compagnia di Merate e il personale di soccorso sanitario. Soreu Lombardia ha allertato le squadre per un intervento di emergenza: il Mezzo Soccorso Avanzato di 2° livello (MSA2) LC_002 e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio si sono precipitate a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità a Oggiono. Vani i tentativi di soccorso.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria ha subito importanti rallentamenti e modifiche:

L’incidente ha provocato rallentamenti e modifiche significative sulla circolazione ferroviaria:

Treno 24752 (Lecco 13:07 – Milano Porta Garibaldi 14:46): terminata la corsa nella stazione di Oggiono.

Treno 24741 (Milano Porta Garibaldi 12:17 – Lecco 13:55): oggi terminerà il viaggio nella stazione di Molteno. Di conseguenza, il corrispondente 24756 (Lecco 14:07 – Milano Porta Garibaldi 15:46) partirà da Molteno anziché da Lecco.

Treno 24749 (Milano Porta Garibaldi 14:17 – Lecco 15:55): terminerà il viaggio a Molteno. Di conseguenza, il corrispondente 24760 (Lecco 15:07 – Milano Porta Garibaldi 16:46) partirà da Molteno anziché da Lecco.

Trenord segnala criticità nella circolazione e invita i passeggeri a verificare l’andamento dei treni in tempo reale tramite l’app o il sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.