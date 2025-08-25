treni

Riprende la circolazione dei treni sulla linea S7 Milano–Molteno–Lecco con alcune limitazioni

Fino al 29 settembre i tempi di viaggio saranno leggermente più lunghi. Non solo: nove corse di rinforzo sulla tratta Lecco–Milano subiranno limitazioni e circoleranno soltanto tra Lecco e Monza.

Molteno
È ripresa oggi, lunedì 25 agosto, la circolazione dei treni sulla linea S7 Milano–Molteno–Lecco, interrotta dallo scorso 28 luglio per lavori infrastrutturali a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Con la riapertura, viene sospeso anche il servizio sostitutivo con autobus organizzato da Trenord durante il mese di stop.

La normativa prevede che, dopo gli interventi di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità venga raggiunta gradualmente. Per questo, fino al 29 settembre i tempi di viaggio saranno leggermente più lunghi. Non solo: nove corse di rinforzo sulla tratta Lecco–Milano subiranno limitazioni e circoleranno soltanto tra Lecco e Monza.

Le corse modificate

In direzione Milano, quattro treni termineranno la corsa a Monza invece che a Milano Porta Garibaldi:

  • 24726 Lecco 6.40 – Milano Porta Garibaldi 8.16

  • 24730 Lecco 7.34 – Milano Porta Garibaldi 9.16

  • 24734 Molteno 8.53 – Milano Porta Garibaldi 10.16

  • 24754 Besana 14.15 – Milano Porta Garibaldi 15.16

In direzione Lecco, cinque corse avranno origine da Monza invece che da Milano:

  • 24715 Milano Porta Garibaldi 5.44 – Lecco 7.46

  • 24743 Milano Porta Garibaldi 12.44 – Besana 13.44

  • 24759 Milano Porta Garibaldi 16.44 – Lecco 18.23

  • 24763 Milano Porta Garibaldi 17.44 – Lecco 19.26

  • 24767 Milano Porta Garibaldi 18.44 – Lecco 20.26

Alternative di viaggio Milano–Monza

I viaggiatori potranno utilizzare le altre linee in servizio fra Milano e Monza:

  • RE8 Milano–Lecco

  • R14 Milano–Ponte San Pietro

  • S8 Milano–Carnate–Lecco

  • S11 Milano–Como–Chiasso

  • RE80 Locarno–Chiasso–Milano

  • S9 Saronno–Seregno–Albairate

Gran Premio di Monza: servizio potenziato

Dal 5 al 7 settembre, in occasione del Gran Premio di Monza, le limitazioni saranno sospese e Trenord predisporrà corse straordinarie per agevolare i flussi verso l’autodromo.

