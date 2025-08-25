treni

Riprende la circolazione dei treni sulla linea S7 Milano–Molteno–Lecco con alcune limitazioni

Fino al 29 settembre i tempi di viaggio saranno leggermente più lunghi. Non solo: nove corse di rinforzo sulla tratta Lecco–Milano subiranno limitazioni e circoleranno soltanto tra Lecco e Monza.