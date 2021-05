L’ultimo saluto al piccolo Gioele Petza: “Adesso suoni e canti con il Signore”

Le toccanti parole di Delpini: “Adesso suoni e canti con il Signore”

Ad aprire i funerali una toccante lettera di monsignor Mario Delpini, che ha voluto stringersi attorno ai familiari e alla comunità. “La tragedia ha colpito ancora con asprezza questa comunità. La fede in Dio è l’unica consolazione e ora possiamo immaginare Gioele nella festa di Dio, felice con tutti i Santi, mentre suona e canta come sapeva fare lui. Sicuramente dal cielo manda una carezza alla mamma, al papà, a Giorgia e a tutti i suoi amici” ha scritto Delpini nella missiva. A officiare la funzione, celebrata nel giardino di Sant’Agnese per ospitare quante più persone, il parroco di Cernusco don Alfredo Maggioni e il vicario episcopale Monsignor Maurizio Rolla. “Vedere questa bara bianca morde la giugulare alla vita, fa tremare il futuro. Bisogna trovare insieme una strada per sopportare questo dolore terribile. Gioele, però, è tra le braccia del creatore e lì ci ritroveremo tutti. Anche Dio di fronte a questo dolore si mette le mani sulle orecchie, lui che ha lasciato morire suo figlio affinché noi trovassimo la strada. Ci restano solo le parole dell’Eucarestia e se ci dovessero mancare quelle ci mancherebbe anche il futuro” ha dichiarato durante l’omelia.

Il ricordo dei compagni e del sindaco

“Caro Gioele, siamo tristi e arrabbiati, ora possiamo solo tenerti stretto nei nostri ricordi. Ci aiutavi sempre ed eri gentile. L’altro giorno abbiamo giocato a calcio, Milan contro Juve come sempre ma tu non c’eri. Ci mancano i tuoi goal”. Queste le semplici e toccanti parole di una compagna di Gioele, a cui hanno fatto seguito altri tre brevi messaggini, in cui si ricordava l’amico come disponibile e divertente, in grado di insegnare tanti trucchi di magia, appassionato di carte Pokemon e di aereoplanini. “Speriamo che tu sia in paradiso. Se vedi dei palloncini colorati non preoccuparti, te li abbiamo mandati noi. Ti vorremo sempre bene” ha letto un’altra bimba.

“Non è facile trovare le parole giuste, le frasi corrette per esprimere le nostre emozioni e il nostro dolore collettivo. Le parole, in questo periodo dove siamo abituati ad evitare contatti e abbracci, sono con gli sguardi gli unici strumenti per comunicare tra noi. Da mamma, vorrei che i genitori potessero trovare la quiete dopo la sofferenza. Tutta la comunità di Cernusco vi è accanto, come e quando vorrete. Non siete soli” ha letto il sindaco Giovanna De Capitani con grande commozione.

Il feretro del piccolo Gioele, tra il silenzio e lo sgomento di un dolore straziante, è stato poi accompagnato nel cimitero locale, dove riposerà per sempre.

