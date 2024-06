Volontaria e ciclista investiti durante la Monza Resegone, preso il pirata della strada

Mobilitazione di forze dell'ordine e sanitari nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno 2024 per soccorrere una volontaria e un ciclista investiti a Cernusco Lombardone. L'incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 342 dir che in quel tratto prende il nome di via Spluga a poca distanza dal semaforo una manciata di minuti dopo la mezzanotte. Il pirata della strada, che dopo il dramma si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente, è stato poi fermato dai Carabinieri di Merate.

Cernusco, volontaria e ciclista investiti sulla Provinciale. Fermato il pirata ubriaco

Seppur a tarda ora il sinistro è avvenuto sotto gli occhi di tantissime persone. A Cernusco Lombardone era infatti in corso la Notte Bianca e in tanti si erano anche ritrovati per assistere al passaggio della corsa Monza Resegone.

L'automobilista, un uomo di 42 anni che viaggiava dalla Brianza in direzione Lecco a bordo di un'Audi, ha falciato una donna di 41 anni. Si tratta di una volontaria dell'Associazione nazionale dei carabinieri di Trezzo sull'Adda che stava effettuando servizio d'ordine proprio per la nota competizione podistica.

Il 42enne non si sarebbe come detto fermato e, proseguendo nella sua folle corsa, ha investito anche un ciclista. Inizialmente per entrambi i feriti, la volontaria e il ciclista di 51 anni, si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Cernusco i mezzi sanitari con il codice rosso di massima gravità.

Fortunatamente, dopo le prime tempestive cure prestate sul posto, il quadro clinico dei due feriti seppur serio, non è risultato critico. Una volta stabilizzati sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

Nel frattempo sono ovviamente partite le indagini per individuare l'automobilista. L'uomo, di Torre de' Busi, è stato fermato a Calco da volontari e Carabinieri di Merate. E' stato sottoposto al test alcolemico che ha dimostrato che aveva una quantità di alcol nel sangue diverse volte sopra il consentito.