Ultimo saluto a Luciana Vanoncini, vittima del tragico incidente di Arlate

La chiesa brulicante di persone, amici sul sagrato e conoscenti che hanno sostato sulla piazza: tutti per dare l'ultimo saluto a Luciana Vanoncini, la donna morta nell'incidente di Arlate di sabato notte.

Ultimo saluto a Luciana Vanoncini

Come riportato dai colleghi di primamerate, ieri mattina, giovedì 21 luglio 2022, si sono tenuti i funerali della 49enne nella chiesa parrocchiale di San Zeno a Olgiate Molgora: in moltissimi sono accorsi per avvolgere in un abbraccio d'affetto i famigliari, i figli Moreno, Erika e Greta, i genitori Franco e Maria Felicita e tutti i parenti.

Alla fine della funzione è stato letto un piccolo ma commovente ricordo in memoria di Luciana Vanoncini.

Le parole di don Giancarlo Cereda

"Luciana sei sparita nella notte improvvisamente e per sempre la morte ti ha rapita in un incidente stradale. Tuo papà e tua mamma che ti hanno sempre voluto bene non hanno più la gioia di averti davanti - ha iniziato nella sua omelia don Giancarlo Cereda con voce rotta dalla commozione - I tuoi figli ancora in giovane età non ti hanno più vicina, ma vogliamo credere che il Signore è comunque con noi".

"Luciana, che sicuramente ha i suoi meriti, dovrà raccontare davanti al Signore anche i suoi difetti, i suoi peccati- ha continuato - Dio ci ama ancorché peccatori, lui ci ama anche quando noi non lo ascoltiamo o addirittura lo respingiamo ma questo non vuol dire che si può fare quello che si vuole, bensì che più forte del nostro peccato è l'amore misericordioso di Dio come si è rivelato sulla croce e anche oggi. Impariamo anche noi a perdonare, soprattutto di fronte alla morte di una persona cara come Luciana, non perdiamoci a giudicare anche perché l'ultimo giudizio spetta al Signore, che è ricco di misericordia. Noi siamo qui per pregare a favore della nostra cara Luciana, perché riposi sempre nel Signore, e a favore dei suoi cari, che ha lasciato qui sulla Terra perché anch'essi un domani si ricongiungano con lei per la vita eterna".

LEGGI ANCHE Affetto da una malattia rara: una raccolta fondi per il piccolo Achille