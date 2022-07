Incidente mortale, fissato il funerale di Luciana Vanoncini

Fissata la data del funerale di Luciana Vanoncini, la donna residente a Olgiate Molgora morta nel tragico incidente di Arlate a soli 49 anni.

Il funerale di Luciana Vanoncini

Come riportato dai colleghi di primamerate, il funerale si terrà giovedì 21 luglio 2022, alle ore 10.30 nella Chiesa di San Zeno a Olgiate Molgora, paese di residenza di Luciana Vanoncini.

Nel tragico incidente avvenuto ad Arlate nella tarda serata di sabato 16 luglio 2022, la donna di 49 anni che si trovava a bordo dell'auto, sul lato del passeggero, è morta nella stessa notte. Le condizioni erano parse drammaticamente serie già sul posto.

Troppo gravi le condizioni di Luciana Vanoncini

I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i feriti - Luciana Vanoncini e il compagno - dalle lamiere dell'auto schiantatasi contro un albero in via Nuova Provinciale. Le condizioni della donna erano già molto gravi e nonostante le cure ricevute sia sul posto, sia in ospedale, la donna non ce l'ha fatta.

